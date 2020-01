Los gastronómicos celebran “un verano

que le hacía mucha falta a Mar del Plata”

“Le hacía mucha falta a Mar del Plata este verano. Venimos de un invierno y años difíciles. Es una temporada totalmente necesaria”. Así, Nancy Todoroff secretaria General Adjunta de UTHGRA Mar del Plata celebró la posibilidad de realizar la XXVII Maratón de Mozos y Camareras en medio de un verano explosivo en cuanto a cantidad de turistas y mejoras en el gasto como viene registrando la ciudad en este 2020.

“Mar del Plata tiene ese colorcito que tenía antaño. Después de muchas temporada malas, tenemos ocupación más alta que en los últimos 15 años. Esperemos que sea una toma de conciencia para los empresarios y no se abusen. No se puede pretender recuperar en un verano varios de pérdida, porque espantamos al turismo”, remarcó en este sentido Dante Camaño, sec. Adjunto de Uthgra central y principal referente de este evento que se lleva a cabo todos los veranos y constituye una de las postales más pintorescas de nuestra ciudad en la temporada estival.

Con la presencia de los actores y padrinos Ana Acosta y la Tota Santillán, además del empresario Gastón Castano de De Top Cake en representación de todas las empresas que apoyan el encuentro, se presentó la Maratón de este sábado 25 de enero desde las 17 en el Paseo Hermitage.

Organizada por UTHGRA Mar del Plata, se desarrollará en dos categorías: Camareras de todas las edades y mozos de todas las edades. Los premios en este 2020 ascienden a $20 mil para los 1ros puestos, $15 mil para los segundos y $12 mil para los del tercer lugar.

“Me gusta que no haya clasificaciones de edad. Todo se resume a la condición de ser un buen mozo o camarera, sin diferencias”, remarcó Anita.

Tanto la actriz como la Tota agradecieron y dieron a conocer su lado gastronómico: Ana tiene a un hermano en Tenerife que hace 20 años es gastronómico y el conductor pisó por primera vez Mar del Plata a los 14 años “y laburé de mozo y bachero en Punta Mogotes”. La Tota conducirá el evento, y luego, como todas las noches de este verano, encabezará La Revista del Angel, en el Teatro del Angel todas las medianoches.

El sábado, desde las 17 se inscribirá a aquellos gastronómicos y hoteleros que no pudieron hacerlo durante la semana y a las 17:30 se espera el inicio del evento que transcurre desde el Torreón del Monje hasta las Heras y la costa.

“Esta expresión de los trabajadores es una fiesta de alegría y un canto al trabajo. Tengo el orgullo de pertenecer a un gremio de trabajadores. Acá no existe la posibilidad de ser un ñoqui: ¿conocen algún boliche que tenga trabajadores de más?”, expresó Camaño.

En la maratón también estarán acompañando la comisión directiva de UTHGRA local, a cargo de la organización, y un gran número de anunciantes que se sumó en esta edición: De Top Cake, Dino café, Tasty Rails, Coca cola, Asociación Hotelera y Gastronómica, Cocina Mama, Little, The Winer Bar, La Fonte d’ Oro, Sao medialunas, Hotel Dos Reyes, María René, Montecatini, Cabrales, Adorado, La Taberna de Papá, Hotel Primacy, Biutiful Bistró, Centro Comercial del Puerto, Jardines del Eden, Hotel Spa República, Lima Linda, Hotel Dos Reyes, The Wine Bar, La Palmera, Hops cervecería, Torres de Manantiales, Rocco Cocina Grill, Hotel UTHGRA SAsso, Zafarrancho, Hotel UTHGRA Presidente Perón, UTHGRA del mar, Confitería Boston, Hotel Cervantes, Hotel Ortegal, Hotel Vaness y Hotel Miglierina.