Guillermo Montenegro confirmó el reintegro, desde enero, del Código 59 a los docentes municipales

“Con Sebastián Puglisi tuvimos una reunión con las distintas áreas del sistema educativo municipal en el cual pudimos confirmar la restitución del Código 59” anunció formalmente el intendente municipal, Guillermo Montenegro acompañado por el titular de Educación, hecho que se implementará desde el 1 de enero del presente año.

Más adelante dijo que “Esto no tiene que ver solamente con una cuestión salarial sino de cómo se está trabajando en el área educativa municipal. Ustedes saben que se están llevando adelante una serie de cosas que tienen que ver con la infraestructura y arreglo de las escuelas durante enero y febrero para todo lo que tiene que ver con el arreglo de tanques de agua y limpieza. Se creó una unidad donde trabaja OSSE, Emvial, Secretaría de Educación y de Obras más el Emsur teniendo en cuenta que las clases empiecen como tienen que empezar. En marzo tratando de tener previsibilidad”

Montenegro no pudo precisar de cómo y cuándo se concretaría el reintegro efectivo del dinero retenido por el Municipio, al señalar “Está claro y hemos hablado en la reunión que cuando uno acepta el hecho de que exista el reintegro se habla del retroactivo. Estamos viendo cuáles son las mejores formas entre las partes. Con una deuda que tiene el municipio y lleva un tiempo. La semana que viene va Sebastián a Buenos Aires para empezar con ese tema. Es una deuda que tiene el Gobierno con los docentes y hay que encontrar la mejor manera de llevarlo a cabo sabiendo que uno administra para toda una ciudad y sabiendo que está deuda viene de la gestión anterior por haber sacado una bonificación que era de los docentes”.

– De dónde salen los fondos?

– Del Presupuesto general. Hay cuestiones que tienen que ver con la docencia y se están trabajando en infraestructura docente. Sale de la recaudación general del municipio.

– Tiene que ver con la sobretasa?

– No. Si con una inversión que se está haciendo en Educación que no se había hecho nunca. Reparar las escuelas en enero y febrero no se había hecho nunca. Buscamos que todas las escuelas estén en condiciones de arrancar en marzo y si no se puede, saber las necesidades de cada una. Ya esto lo está viendo Sebastián para que no nos sorprenda. Tenemos que estar organizados en todo los aspectos. Ser previsibles es muy importante.

– A partir de cuándo se comenzará a cobrar la bonificación?

– A partir de 1 de enero. Con el salario de febrero ya estarán cobrándolo. Quiero reivindicar dos cosas. Una es el valor de la palabra dada en campaña. Es importante. Y reconocer las tareas de los docentes que siguieron trabajando y poniendo el cuerpo. El Municipio los reconoce como docentes del sistema municipal y por eso está tarea en conjunto. Estamos trabajando mucho. Estamos haciendo portabilidad de agua y contamos con el reonocimiento del sistema educativo para trabajar juntos.

Reconoció que se está en contacto con el sindicato, el intendente confirmó que “Sí, por supuesto. Venimos trabajando muy cerca de ellos diciembre y enero. Es importante el diálogo. Para nosotros es así como tenemos que mejorar”.

PUGLISI : HAY ESCUELAS CON FALLAS, PERO QUE SE TRABAJA ACTIVAMENTE

A su turno Sebastián Puglisi indicó que se han detectado fallas en diversas escuelas. “Hay algunas que estamos trabajando con la Secretaria de Obras y son a largo plazo y hay otras que estamos resolviendo a corto plazo en lo inmediato. Todos los días se trata de poner en condiciones las escuelas. Hay cuestiones que tienen que ver con el clima. Hay un cronograma que llevamos al día y tenemos un mes por delante.

– Desde SUTEBA dicen que hay 76 establecimientos que no podrían comenzar las clases?

– No tenemos el relevamiento de las escuelas provinciales. Los chicos son de Mar del Plata y no podemos desinteresarnos de la cuestión. Ya estamos trabajando con los consejeros escolares.

– Requerirán cooperativas de trabajo?

– Hace un rato estuve con el Secretario de Obras y dijo que posiblemente se pongan en contacto con cooperativas. El secretario de obras tendrá esa respuesta.