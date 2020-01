Maxi Abad I: “Kiciloff pretendía que se le den superpoderes y si se votaba teníamos que cerrar la Legislatura”

“Kiciloff pretendía que se le den superpoderes y si se votaba tal cual estaba, teníamos que cerrar la legislatura porque habría una transferencia de funciones del Poder Legislativo al Ejecutivo muy fuerte” dijo el diputado provincial Maximiliano Abad con diálogo con “el Retrato…”,para luego enfatizar que “Vamos a ser una oposición responsable. Que acompañe las cosas que están bien y que levanten la voz cuando las cosas no están bien”

Al referirse al funcionamiento de la Cámara, lo calificó de “intenso”, para remarcar que “Kiciloff pretendía que se le den superpoderes…. Pudimos parar esa pretensión del gobernador y tener una Ley mejor. La segunda fue una ley fiscal impositiva que el gobierno querían sacar de manera express antes del 26 de diciembre y nosotros no dimos quórum porque teníamos que estudiarla. Cuando uno la sanciona sabe que afecta el bolsillo de la gente porque tiene que ver con el bolsillo de la gente y por eso pedimos más tiempo”.

No dudó en afirmar que la que votarían luego “fue mucho mejor . No la ley ideal pero mejor. Nosotros entramos a ese debate con un objetivo que era que el gobierno no se desfinancie porque cada mes que pasa es una recaudación perdida, y hay que afrontar lo que hay que pagar. Pero al mismo tiempo que no afecte a los bolsillos de los contribuyentes.

Al referirse a la Ley que impulsaba Kicillof dijo que “el gobierno pretendía poner un aumento sobre el inmobiliario urbano del 75 por ciento sobre una valuación fiscal de 600 mil pesos y eso afectaba al 45 por ciento de la población bonaerense. Logramos que ese porcentaje afecte a valuaciones arriba de 1.800.000 pesos”.

Indicó que los cambios que se introdujeron permitió excluir “a 2 millones de propietarios. Logramos también reducir Ingresos Brutos a los medicamentos. Que se vuelva a la alícuota 2019. El proyecto preveía aumentarlo un punto. Y cuando se aumentan los Ingresos Brutos se traslada directamente a los precios. Por tanto iban a aumentar mucho y los más perjudicados iban a ser los jubilados y los sectores más vulnerables” acotando que además “logramos que los comercios de barrio que facturan hasta 2 millones de pesos que se les reduzca la alícuota a los ingresos brutos”.

También resaltó que la los cambios permitieron que “la TV por cable se lleve a los Ingresos brutos establecidos en 2019. Porque eso pasa a precio final y hay gente cuya su única diversión es esa. Tenemos que tratar que es no ocurra. Logramos introducir modificaciones. Lo hicimos bajo la premisa de no desfinanciar la provincia y no perjudicar a los bonaerense.

-Que hay acerca de la desaparición de los Consorcios Portuarios?

– Creo que nos merecemos discutir una nueva Ley de Puertos. Con planteos. Poniendo todo sobre la mesa para tener una ley acordé a estos tiempos. Esto es una ley que hay que debatir desde cada uno y desde lo que el gobierno pretende.

– Desde el gobierno dicen que esta ley que no se votó puede traerle atraso en obras y compromisos?

– Nosotros dejamos una mejor provincia de la que recibimos. En el año 2015 nos dejaron 179 millones en caja. La caja son los recursos que uno tiene para afrontar las obligaciones. Sueldos. Aguinaldos. Jubilaciones. Proveedores. Nosotros les dejamos en caja 33 mil millones de pesos certificados por escribano público para llevar adelante las obligaciones. Recibimos un endeudamiento de 11.250 millones de dólares. Hoy le hemos dejado el mismo endeudamiento con una diferencia.

Abad justificó la toma de deuda “ya que mucha de la se tomó fue para sacar a la provincia del atraso de estructura que tenía y hacer obra pública en todo el territorio bonaerense. La deuda que se tomó es una deuda votada por la Legislatura. Por lo tanto tiene legitimidad e institucionalidad. Esa deuda representa el 8 por ciento del Producto Bruto Geográfico. Por tanto es una deuda que en una situación de normalidad se puede afrontar.”

Recordó que “cuando fue la transición entre que perdimos el gobierno y asumió Kicillof nuestro gobierno se reunió con el gobierno entrante y le dijo los vecimientos e instrumentos de pago. Por eso votamos la posibilidad de adquirir endeudamiento para asumir los compromisos hasta el mes de marzo. También les dijimos que el artículo 9 del Banco de la Provincia de Buenos Aires se produjo un desendeudamiento con el banco.

El legislador dijo que “por lo tanto es una deuda que se puede pagar. Tiene que haber decisión de hacerlo porque los instrumentos los tienen”, para luego mostrarse “sorprendido con la declaración de que no pueden hacer frente a este primer vencimiento que es el vencimiento de un bono de 250 millones que representa el 1.8 de la deuda de la Provincia”

Se preguntó también el por qué “han hecho esas declaraciones, y nos gustaría que convoquen a la oposición para explicar qué harán en materia de deudas. Porque pueden complicar la reestructuración de la deuda nacional a partir del default de la provincia. Y grandes perjuicios para los bonaerenses” indicando que hoy “estamos a la espera que nos convoque a una reunión. La deuda es de los Estados, y si bien ellos tienen que tomar decisiones, nosotros queremos saber qué decisiones piensan tomar”