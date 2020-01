“Chucho” Páez: “Hay que generar campañas de concientización para que baje el nivel de violencia”

Después de la cantidad de hechos de violencia que se han desplegado en el último tiempo en la ciudad y la zona, el actual concejal del Frente de Todos, Roberto “Chucho” Páez, en dialogo con “el Retrato…” manifestó que “hay que generar campañas de concientización para que baje el nivel de violencia que está instalado en muchos sectores de la sociedad” y que se debe ejercer “un control sobre quiénes trabajan en seguridad en todos los negocios o comercios que tienen que ver con la nocturnidad”.

Roberto Páez, Secretario General del Sindicato de Maestranzas y Casinos y actual concejal por el Frente de Todos dialogó con “el Retrato…” e hizo hincapié en el hecho de violencia protagonizado por un patovica en el complejo La Normandina frente a un joven, en el marco de los festejos de año nuevo en Mar del Plata, cuyo video circuló por las redes sociales incluso como así también en el episodio registrado en la localidad de Villa Gesell donde un grupo de chicos agredió y mató a un joven de 18 años. “Estas cuestiones no nos pueden pasar y significan que el Estado no está presente”, detalló.

“Son cuestiones respecto a las cuales los que somos parte de la sociedad tenemos que tomarlas muy en serio, porque todos tenemos que ver con esas cosas desde nuestro rol como padres, como dirigentes políticos, etcétera”, apuntó el referente del Frente de Todos y resaltó que también “el Estado tiene que hacer un gran aporte en ese sentido”.

“Hay que prever estas cosas”, apuntó a la vez que comentó que desde su lugar político hicieron un pedido de informe al municipio de General Pueyrredón a los efectos de advertir al ejecutivo de estas situaciones. “Hay que tomar los recaudos posibles para que no tengamos que lamentar ninguna víctima”, afirmó.

En tal sentido, manifestó que “el Estado debe ejercer un control sobre quiénes son los que trabajan en seguridad en todos los negocios o comercios que tienen que ver con la nocturnidad” y añadió que incluso “como sociedad también se debe empezar a trabajar muy en serio y con un gran aporte en las escuelas para bajar el nivel de violencia que va en aumento, lo cual no es bueno para Mar del Plata”.

“Se debe iniciar una gran campaña de concientización desde el estado, con todos los medios que dispone, a fin de prevenir esto e involucrar a todos los actores como padres, organizaciones sociales y a todos aquellos que son parte de la sociedad. Hay que tomarse esto en serio como política de estado porque sino vamos a tener que lamentar víctimas”, sostuvo.

Páez consideró: “Hay que generar un clima de prevención en la sociedad. Hay algunas que piensan que con la represión se pueden solucionar estas cosas, pero nosotros entendemos que no. Hay que generar campañas de difusión o concientización para que baje el nivel de violencia que está instalado en muchos sectores de la sociedad” y advirtió que “desde la política muchas veces no se hacen los aportes que habría que hacer, ya que algunas declaraciones de alto tono que generan alteraciones en la conducta de todos”.

EL PROBLEMA DE LA MUSICA FUERTE EN LA PLAYA

En ese contexto, Páez detalló que “hay que tratar de controlar con todos los alcances que tenga el estado provincial, municipal y nacional” a la vez que comentó que “habría que hablar con quienes tienen las concesiones de los balnearios para que a partir de las 16:30 o 17:00 no pongan la música a todo volumen, ya que las playas se convierten en pistas de baile y genera conductas nuevas, que molesta a quién va a la playa a pasar un día”.

“Hay que empezar a hablar con quienes tienen la concesión de los balnearios y decirles que no se puede poner música a todo volumen generando o incitando en que las playas se conviertan en pistas de baile. Nosotros debemos realizar un aprendizaje de todo lo que nos pasa y de las cosas que están mal. A partir de eso tenemos 10 meses por delante para trabajar en este sentido”, apuntó.

“DEBEMOS RECUPERAR EL FUTBOL DE VERANO”

Seguidamente, cuestionó también lo sucedido con el torneo de fútbol de verano, que “por primera vez” no se hace en Mar del Plata. “Con Vito Amalfitano generamos un proyecto para que se cree una comisión de la que participen todos los actores intervinientes en el fútbol de verano a los fines que el próximo año no vuelva a ocurrir lo que pasó en esta temporada”, remarcó.

“No se pueden perder cosas que son propias de la ciudad, que están incorporadas y que forman parte de un atractivo turístico porque se hizo una mala gestión”, indicó a la vez que opinó que “los concejales tenemos que trabajar muchísimo para lograr incorporar en el próximo calendario turístico el torneo de verano y para generar una mesa que trate todo este tipo de problemas”. Además, añadió: “Como ciudad turística debemos involucrarnos y para la próxima temporada tenemos que dar una solución”.

LOS POLIDEPORTIVOS SON LUGARES INCLUSIVOS

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre el papel de los Polideportivos y su rol en los jóvenes de hoy en día, respondió: “Nosotros tenemos que devolverle la esperanza a los jóvenes, que muchas veces no la tienen, por ejemplo cuando van a buscar un trabajo y no consiguen o van a hacer una cosa y no pueden. Nuestro rol como sociedad es ese”.

“Los Polideportivos son lugares inclusivos y que los alejan de otros flagelos que existen y están en la sociedad. No hay que ser hipócritas y la política en cuanto al consumo de drogas debería ser una política de estado que atraviese a todas las fuerzas, porque es uno de los grandes problemas que tenemos y debemos trabajar seriamente en ese sentido para tratar de desterrar, lo cual se hace con políticas claras”, concluyó el concejal marplatense.