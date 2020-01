Felipe Giménez: “El arte tiene la magia de ayudar a expresarte a vos mismo”

“Hoy me encuentro con una energía bárbara y un montón de artistas en la playa” dijo Felipe Gimenez sobre la reciente jornada llevada a cabo con los mas pequeños y la familia en los balnearios Mar del Plata y La Reina Club.

Dijo que la idea “fundamentalmente generar disparadores para que ellos desplieguen su arte. Yo a ellos no tengo nada que enseñarles, porque lo tienen todo adentro. Ese es el arte” para acotar que “lo único que se hace es motivar y generar algo que les permita a ellos poner en funcionamiento su expresión”

Al ser consultado si el hecho del avance de la tecnología les impedía desarrollar el arte a los más bajitos, Giménez afirmó que “hoy la edad que tienen, vaya contradicción, están muy cerca de aprender cualquier cosa, por lo tanto la tecnología le es tan fácil y también están cerca de cuestiones tan naturales como la pintura”

En este sentido dijo que “el algo que nosotros los tenemos incorporado por naturaleza: la necesidad de expresarnos, y si bien la tecnología es algo que atrapa a todas las edades, pero cuando uno genera las condiciones, rápidamente disfrutan de pintar tanto como una pantalla”

Remarcó la importancia de “estos espacios, no solo para mostrarles a los chicos sino también a los padres, que sus hijos no están tan lejos de lo natural. El arte tiene la magia de ayudar a expresarte a vos mismo. Tiene un plus: uno es eternamente protagonista en el arte. No es un chip más..”

La actualidad de arte marplatense

Al ser consultado sobre como veía el arte en mar del Plata y si existen lugares para mostrarlo, Giménez no dudó en afirmar que “Mar del Plata tiene una gran deuda con la plástica. Hay muy pocos lugares ; hay mucha gente que pinta , pero a Mar del Plata todavía le falta un eslabón intermedio de gestión artística; algo que nunca ha podido terminar de fraguar”.

“Hay mucha gente que le gusta el arte, pintar; pero faltan los conectores para expresarse, general movidas. Dinamizar todo eso. Que el arte empiece a estar fluyendo más en el aire de Mar del Plata.”

Próximo a partir hacia la ciudad de Sieger, Alemania “para armar una muestra en Abril y una intervención en una capilla” no dejó pasar la oportunidad para “agradecer a Mar del Plata el reconocimiento que me han dado”