Maleteros levantaron el bloqueo a la Terminal de Ómnibus y viajan a La Plata en busca de un acuerdo

Después de mantener bloqueado por 8 dias el ingreso a la Terminal e Omnibus de Mar del Plata, trabajadores maleteros levantaron la medida ante la intervención del Ministerio de Transporte de la Nación, quien envió al Subsecretario Juan Malpeli para alcanzar el preacuerdo. ”Este es un gesto de buena voluntad de los trabajadores que, en asamblea, aceptaron la propuesta de Transporte y de Trabajo de levantar la medida e ir a una audiencia el miércoles próximo a la ciudad de La Plata” dijo el titular de la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Echeverría.

“También es para darle la oportunidad a este gobierno nacional, provincial y local de realmente preocuparse por lo que se tienen que preocupar: por que no haya más trabajadores en negro en este país” enfatizó el dirigente.

Echeverría acompañado por dirigentes locales de la CTA Autónoma y los 28 maleteros querecibieron en el acampe sito en 9 de Julio e Italia al Subsecretario de Transporte de la Nación, Juan Malpeli, quien estuvo junto a ellos al memento de anunciar el fin del bloqueo.

Echeverría agradeció “la voluntad puesta por Nación y Provincia para resolvcer la cuestión, lo mismo que al Intendente Municipal, Guillermo Montenegro quien desde un primer momento intervino para sumar esfuerzo y alcanzar un acuerdo”

En diálogo con “el Retrato…” el dirigente sindical se mostró “Muy contento. Nosotros no queremos ocasionar daño ni a los vecinos ni a los turistas. Estamos contentos que las autoridades se hayan puesto a la altura de las circunstancias y hay que agradecerles mucho al gobierno nacional, provincial y al local. Todos dejaron sus diferencias de lado y trabajaron juntos para que nos vaya bien a todos.

Acerca de la audiencia que tienen el próximo miércoles en La Plat , se mostró cauto. “No creo que se resuelva en la primera audiencia. Espero que la resolución sea firme y clara. Creemos que la resolución a partir del día miércoles comenzará a ser clara.

– En el momento de determinar el bloqueo pensaron en su extensión en días y los daños que podrían ocasionarle a la ciudad?

– No lo creímos. El primer día nosotros bloqueamos y a las seis de la tarde sacamos el bloqueo ante una audiencia con los empresarios del transporte. Nos había llamado la Municipalidad con el Ministerio de Trabajo. Nos pidieron hasta el viernes para darnos respuesta de cuánto le iban a pagar a los trabajadores. El viernes a las seis de la tarde nos dijeron que no se iban a hacer cargo y nos faltaron el respeto los empresarios y la concesión. Ahí los compañeros decidieron ir hasta las últimas consecuencias.

– En esta nueva audiencia hay dos posibilidades: que los tomen como cooperativa y que los blanqueen. Por cual se inclinan más?

– No tenemos inclinación. A nosotros nos da igual. Lo importante es que no haya trabajadores en negro.

Finalmente al preguntársele como continuaban ahora con el reclamo de blanqueo de los 28 trabajadores , y si volverían a la calle de no tener respuesta satisfactoria, fue contundente al afirmar: “Si no tenemos respuesta, cosa que no creemos, vamos a volver las veces que sean necesarias. Pedimos por favor que lo resuelvan. No queremos perjudicar a nadie pero si no hay resolución vamos a estar en la calle todos los días”.

Cabe señalar que luego de despejar el ingreso de la Terminal, encabezados por el propio Echeverría procedieron a levantar el campamento y liberar el acceso y la partida de los micros de larga distancia.