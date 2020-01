Malpeli: “Pensamos que el reclamo es justo. Es necesario sentar las partes y acordar algo equitativo”

“Vengo con el mandato del Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoli a buscar la solución de este conflicto que lleva unos días y que es un conflicto para los trabajadores y para el normal funcionamiento de la terminal” señaló en diálogo con “el Retrato…” el Subsecretario de Transporte, Juan Malpeli , quien acompaño a los manifestantes al anunciar el cese del bloqueo.

El funcionario indicó que “Estamos arbitrando los medios para que se levante la medida y poner a disposición la fuerza del ministerio para la pronta solución del conflicto”.

– Mario Meoni se ha interiorizado del asunto hace varios días. Fue tan difícil llegar a un principio de acuerdo?

– Lo que pasa es que hay que conocer bien la problemática y saber que estamos en un cambio de gestión y hay actores que quedan de la anterior. Esta es una gestión totalmente distinta que busca solucionar los problemas. Y después intervienen muchos factores. La concesión de la terminal, las empresas de colectivos, el ministerio de transporte de Nación, ministerio de trabajo de Nación y Provincia. Hay que ponerse de acuerdo para buscar la solución y no solo prometer cosas que despues no se cumplen.

Al ser consultado sobre la visión que tenían acerca de loa trabajadores que están en negro y viviendo de la propina. Enfatizó que “Claramente pensamos que el reclamo es justo. Es necesario sentar las partes y acordar algo equitativo para ambas partes. Es importante que los trabajadores tengan seguridad al trabajar. Son una parte muy importante en la terminal de ómnibus y brindan un servicio a la terminal. Me parece que no pueden estar en esta situación de desamparo y no registración. No le hace bien ni a ellos ni al servicio que la terminal quiere brindar. Esperemos solucionarlo.

– Se quedan hasta que se solucione?

– Nos queramos hasta que haya que quedarse, y el miércoles tenemos una reunión en La Plata con el Ministerio de Trabajo bonaerense, donde buscaremos la solucion definitiva”.