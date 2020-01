El Bikram Yoga conquista el corazón de Madrid

El centro abierto en pleno barrio de Chueca hace unos meses promete cambiar la vida de sus asiduos.

A unos pasos de Gran Vía están ubicadas las nuevas salas de Bikram Yoga Barquillo, instalaciones tan completas que satisfacen las necesidades de todo tipo de público, desde aquellos que disfrutan exhibiéndose en redes sociales, como quienes realmente buscan un estilo de vida saludable y deportista, pues sus espacios están especialmente diseñados para practicar Hot Yoga (yoga con calor), como también se le conoce a esta variante del yoga tradicional, y también otras modalidades que no necesitan altas temperaturas como asthanga, vinyasa, hatha y yoga para niños.

Para quienes no saben de qué va esta modalidad de yoga, les contamos que se trata de una secuencia de series de posturas y ejercicios de respiración ideadas por Bikram Choudhury practicadas en salas desarrolladas para alcanzar los 40 grados de calor y una humedad oscilante entre el 40 y 50%, idóneas para preparar los músculos para el ejercicio.

“No se trata de sauna, es una forma de no tener que calentar”. El calor ayuda a quemar grasa de forma más eficaz y la redistribuye sobre la estructura muscular. Además, las condiciones de temperatura y humedad elevada favorece la sudoración y con ella la desintoxicación y eliminación de toxinas a través de la piel.

¡Perfecto para eliminar esos kilos de más y algunos centímetros en poco tiempo!

Las posturas ayudan a trabajar a todos los órganos, glándulas, tendones, ligamentos, huesos y todas las células del cuerpo así como la mente, las emociones y el espíritu para promover la circulación de sangre fresca y oxigenada por el organismo.

El sistema en general brinda salud total a través del equilibrio y fortalecimiento del cuerpo, evita lesiones, enfermedades y limita los efectos del envejecimiento. Las series de posturas combinan habilidades de concentración, paciencia, determinación y autocontrol para aumentar la claridad, autoconfianza y vitalidad.

Keila Velón, maestra Bikram y directora del centro Bikram Yoga Barranquillo, apuesta a la práctica milenaria, “el yoga cambia tu vida porque es capaz de adaptarse a cada cuerpo” e insiste que es mucho más que la imagen que se transmite por Instagram y otras plataformas sociales. “No es solo para gente fresca o joven… es para todo el mundo”.

Lo interesante del yoga, considera la entrenadora quien ha dado clase a famosos como Lady Gaga, Penélope Cruz, Paulina Rubio, Nacho Cano y Pablo Motos, es que no está hecha para moldear el cuerpo sin tu vida, por tanto no se practica, se vive. Sin embargo, el yoga puede hacer mucho por el metabolismo, su relación con la tiroides es directa.

“Las posturas de compresión, en las que se masajea la garganta y se comprime la glándula tiroides como si fuera una esponja, son muy beneficiosas para estimularla. Con la práctica suben las defensas y aquellas personas con desajustes comprueban que se les regula el metabolismo. Para que este funcione correctamente no solo influye la dieta sino que la glándula trabaje como debe. Yo lo veo en mis clases: quien está por debajo de su peso (uno de los efectos del hipertiroidismo) empieza a recuperarlo con mayor facilidad, y quien tiene un exceso (que puede ocurrir con el hipotiroidismo), lo pierde más rápidamente. Los beneficios se empiezan a notar muy rápido: esto no es como entrenar en un gimnasio, donde fortaleces y ganas músculo, el poder curativo del yoga reside en que trabaja el interior del cuerpo hacia fuera”, explica Velón para la revista Vanity Fair.

La disciplina que tiene más de 40 años de creada, pero es practicada tan solo desde la última década en España, mejora la flexibilidad, refuerza la musculatura, mejora las condiciones cardiovasculares, limpia las toxinas del cuerpo y consigue una relación plena.

No presenta casi riesgos porque es poco agresiva y no hay posiciones invertidas, por tanto está abierta a ser practicada por principiantes y asiduos, aun cuando no es recomendada los primeros meses del embrazo o personas con problemas cardiovasculares por el calor, tampoco a menores de 14 años que no tienen desarrollado plenamente su sistema térmico o personas mayores que se ven afectados por golpes de calor.

Debido a las temperaturas no se recomienda a personas que hayan estado expuestas al alcohol porque podrían deshidratarse muy rápido.

“El calor saca lo bueno y lo malo de cada uno. Te pone en tu sitio.”