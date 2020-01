Dirigente panadero denuncia que “La Cuadra” fue “vendida” a testaferros para evitar pagarle a los obreros

“Acá ha habido una maniobra, creemos ilícita, para no pagarle a los trabajadores. Esa es la realidad” dijo de forma contundente Ernesto Coronel, Secretario General de los Panaderos en diálogo con “el Retrato…” al referirse al conflicto desatado en la Panadería y Confitería “La Cuadra”, sita en Ortega y Gasset Nº 643,

Coronel indicó que “el dueño, que se llama Jorge Frigerio, se la habría “vendido” a otra gente. Estos son testaferros porque no sacaron edictos como tiene que ser. Como marca la ley. Y eso lo hicieron para no pagar indemnización a la gente ni reconocer antigüedad ni todo lo que establece la legislación”

– Cuánto le están debiendo a la gente?

– Unos tres meses. Creo que no le han pagado aguinaldo ni bono. Hay varios gremios involucrados porque es una empresa que tiene varias sucursales. Panaderos, pasteleros, empleados de comercio y gastronómicos.

– Cuántos trabajadores tienen ustedes en esa situación?

– Los panaderos que trabajan en esa dirección son doce.

– Qué aducen para dejarlos sin trabajo? Que vendieron y la nueva empresa no puede?

– Claro. Es mentira. No hicieron nada como corresponde. Incluso se hizo presente en el lugar el delegado del ministerio de trabajo y le planteó que no estaban los edictos que garanticen la venta. Inclusive en los edictos eso debería aclararse. El contador que tienen ha hecho un engaño. No sé si puso una SRL

Remarcó que “la empresa está cerrada y los obreros no pueden trabajar”, acotando que “su verdadero dueño tiene varias denuncias por trabajo no registrado y hasta por violencia sexual”

Más adelante indicó que “en general estamos teniendo una buena temporada dónde se está trabajando bien. Estamos hablando de trabajo genuino. Esta es una empresa grande. No sé porque están haciendo esto…”

AUMENTO SALARIAL DEL 20%

En relación a la situación salarial del sector, Coronel afirmó que “conseguimos aumento de un 20 por ciento para enero. Diez en enero y diez en febrero, más lo que dio el gobierno de bono solidario, de cuatro mil pesos. Eso va a cuenta de futuras paritarias” para acotar que “ahora nos tenemos que juntar en marzo. Cómo está la situación estamos palo a palo. No es un mal aumento. Pero vamos detrás de la inflación. Este 20 por ciento recupera diciembre de 2019”.

– Imagina un año difícil en función de los altos costos?

– Se va a tratar de mantener el precio del kilo de pan por 180 días. Si el gobierno hace lo que ha manifestado acerca de que no habrá aumentos, quizá lo podemos sostener. El tema es que no aumente la luz, el gas, el agua … Porque no estamos hablando de harina solamente. Eso influye pero los impuestos y los servicios influyen muchísimo.

Finalmente al referirse al futuro laboral del 2020, Coronel expresó su optimismo “Veo bien al presidente. Creo que peor que con el gobierno anterior no nos va a ir. Por estas horas nos han confirmado la mayor inflación en los últimos años, con “ el mejor equipo económico de los últimos 50 años” como se ufanaban …”

AUDIENCIA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO

El pasado miércoles se realizó la audiencia conciliatoria en el Ministerio de Trabajo, donde desde los sectores gremiales se planteó toda la problemática laboral por: trabajo no registrado y deficiente registracion, violencia de genero, , reiterados traspasos de sociedades, fraude laboral, insolvencia fraudulenta. solicitando cese de toda forma de maltrato, acoso y persecucion laboral, reconocimiento de antigüedad y jornada,

Reclamaron inmediatas inspecciones y una nueva convocatoria para monitorear el avance de la regularización, manifestando su rechazo a la vulneracion que han sufrido las trabajadoras por su condición de mujeres: penalizando la maternidad, despidos injustificados.

Por otra parte; el Ministerio trató con las trabajadoras y sus representantes legales particulares el pago de las indemnizaciones que ya estaban judicializadas, como así también aquellas que aún no lo habían sido. Abriendo las tratativas y conversaciones, que estaban detenidas, con la finalidad de que pueda existir futura conciliación entre las partes.

LOS TRABAJADORES AFECTADOS

Cabe señalar que en total son unos 60 los trabajadores afectados por el cierre de la empresa sita en Ortega y Gasset Nº 643. Los mismos pertenecen a Pasteleros (S.T.A.R.P.Y.H.), Panaderos (S.O.E.P.M.P.Z.A.) y Gastronómicos (U.T.H.G.R.A.),quienes en defensa de sus fuentes de trabajo bloquearon la entrada y salida de productos del establecimiento, solicitando el tratamiento del pago de sus indemnizaciones por despidos sucedidos aproximadamente, entre hace 3 meses y hasta casi 2 años.