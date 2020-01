Agustín Neme confirmó aumento del boleto en febrero y que analizarán la licitación del transporte

“La información que tenemos es pública y tiene que ver con qué en febrero se va a producir una nueva actualización del boleto que dejó el anterior intendente. Ahí podría comenzar una nueva discusión y ver las posturas de los bloques al respecto” dijo en diálogo con “el Retrato…” el nuevo titular de la Comisión de Turismo, Agustín Neme al referirse al cuestionado costo del pasaje en Mar del Plata.

El concejal oficialista ratificó que “el 3 de febrero habrá de aumentar nuevamente el boleto del Transporte Urbano de Pasajeros , ya que así está estipulado” por el Decreto rubricado por la anterior gestión municipal.

Más adelante dijo que el próximo lunes por la mañana “tenemos la comisión y trataremos formalmente el proyecto del Frente de Todos para congelar el precio por 180 días. Desde el Ejecutivo no se ha tomado ninguna decisión” en relación a la suspensión del incremento tal cual sucediera a nivel provincial y nacional

– Qué se sabe al respecto de la licitación?

– Lo único que se sabe es que la anterior gestión había enviado un proyecto y ese proyecto fue solicitado por el Ejecutivo. El proyecto del futuro pliego lo está trabajando el Ejecutivo.

– Ustedes cuando tienen previsto analizarlo?

– Esto vence en mayo del 2021. No es una cuestión sola del legislativo, sino de muchos actores involucrados en el conflicto. Habrá jornadas de trabajo, habrá que escuchar a los vecinos.

– Cuáles son los temas de trabajo que usted considera urgentes?

– En términos generales, lo que la ciudadanía demanda tiene que ver con recorridos, higiene, accesibilidad. Esto es algo importante que tiene que quedar bien estipulado en el nuevo pliego. La modernización. Creo que son ejes fundamentales. La incorporación de la tecnología.

– Todos los recorridos pasan por la costa…

– Esas son cuestiones dónde tienen que intervenir varias áreas, para aportar a un beneficio común de la ciudadanía. Que sea moderno y demuestre un cambio hacia el futuro.

– Le gusta como está el actual sistema?

– Yo veo los reclamos de la ciudadanía. Si veo que son importantes es porque algo está fallando y tenemos que mejorarlo. Como Presidente de la Comisión de Transporte no tengo dudas que de parte de Montenegro y sus funcionarios vamos a trabajar con el usuario.

Acerca de cómo ve al Concejo y a sus integrantes señaló que “Lo he dicho en varias oportunidades, en este tiempo veo construcción, diálogo. Hubo una renovación en el Concejo deliberante conjunto”, a la vez que hizo votos para que “sea un Concejo sustentado en el consenso. Independientemente de quién lo presente. Me gustaría no caer en chicanas y tener la madurez política que la ciudadanía espera”.

Finalmente al referirse a los proyectos propios, destacó “el que hemos ingresado ayer es el de la Biblioteca Municipal digital. Por formación soy muy apegado a la tecnología y ahí hay una oportunidad de encontrar en esas herramientas buenos objetivos que puedan mejorar la vida a los vecinos. La biblioteca fue muy bien recibida y respecto al futuro tengo un gran compromiso con gente de proteccionismo animal. Proyectos sencillos y concretos pero con grandes resultados para la gente. En eso, el intendente lo habló mucho en campaña y trabajan en eso”.