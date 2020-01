Baldini: “La temporada está por debajo de las expectativas que teníamos hasta el momento”

En plena temporada de verano en Mar del Plata, el reconocido productor marplatense, Pablo Baldini, que tiene a su cargo este verano la producción de las obras teatrales “Entre ella y yo” y “Comedy Show” que se presentan todos los lunes y martes de enero y febrero en el Teatro Teatriz de la ciudad, en dialogo con “el Retrato…” manifestó que “hay muchas ofertas culturales en la cartelera de la ciudad, pero la demanda es baja”.

“Hay mucha gente en Mar del Plata, pero no está gastando plata. La temporada está por debajo de las expectativas que teníamos hasta el momento”, aseguró el reconocido productor teatral marplatense a la vez que comentó que este verano se dio la particularidad que incluso “hay muchas ofertas culturales, pero no hay consumo del entretenimiento. La gente tiene que elegir, porque no hay plata en los bolsillos”.

En tal sentido, Baldini manifestó que “hay que darle un poco de tiempo a la temporada. La gente está haciendo un esfuerzo para venir a la ciudad por distraerse un poco y salir del quilombo, pero lo cierto es que no tiene plata. Hasta que no se constituya la torta de consumo nuevamente, en el entrenamiento hay que esperar un poco”.

“HAY COSAS MUY BUENAS Y COSAS MUY MALAS EN LA CARTELERA DE MAR DEL PLATA”

“Hay cosas muy buenas y cosas muy malas en la cartelera de Mar del Plata. Por un lado es bueno que la ciudad tenga títulos como los que tiene, porque eso atrae y hay una cartelera que se armó mejor que el año pasado. Después hay propuestas que no son muy buenas y otras que son excelentes”, sostuvo.

Asimismo, se refirió a las obras infantiles y remarcó que “hay muy poca cosa” a la vez que explicó que “los padres les dicen a sus nenes en general que no hay nada y prefieren quedarse en la playa hasta última hora disfrutando el día, lo cual es natural que suceda”.

Consultado por “el Retrato…” sobre los precios que están manejando las diferentes obras marplatenses reconoció que los mismos estuvieron “bastante cautivos” y resaltó: “Casi todos estuvieron bastante precavidos. Con mis obras estoy abajo del promedio habitual, es decir, sobre $600, $700 u $800 pesos. La zona más comercial del centro están sobre $1000 o $1200”.

“La mayoría de las obras están vendiendo sus entradas con descuento, con planes promocionales, a la gorra, etcétera. Está abierto a un mercado de Mar del Plata que va a tardar en recuperarse a un precio sin promociones. La gente hoy busca las ofertas para comprar”, detalló.

“MUCHOS DE LOS ESPECTACULOS NO RESISTIRÁN LA TEMPORADA COMPLETA”

En ese contexto, anticipó que, pese al desarrollo que viene teniendo la temporada, “va a ser mejor que la del año anterior en la sumatoria, pero hay que ver quienes quedan en el camino antes de fin de enero. No va a haber para que muchos resistan la temporada completa, ya que hay demasiados espectáculos para lo que la gente consume”.

El empresario marplatense se encuentra a cargo de la producción de las obras “Entre ella y yo”, la cual es protagonizada por Sebastián Presta y Soledad García, los días lunes y martes a las 21 en el Teatro Teatriz, Dg. Pueyrredón 3338 y “Comedy Show”, un stand up protagonizado por Diego Reinhold los días lunes y martes a las 23.15 también en dicho espacio cultural.

“Arrancaron la semana pasada, anduvieron bien el lunes, pero el martes no tanto. Muchas obras empiezan después de este fin de semana y hay que ver también cómo sigue el clima, porque si está lindo la gente viene a la ciudad”, indicó a la vez que comentó que, si bien no tiene programación los fin de semana, tiene conocimiento que muchas obras comerciales como “Moldavsky perfilado” y “Fátima es mágica” les está “yendo muy bien”.

Por último, consideró que el consumo teatral en lo que resta de enero será mayor. “Siempre se concentra la actividad en 4 o 5 obras, asique habrá que ver qué pasa en lo que queda de la temporada”, describió Baldini a la vez que comentó que estará con sus obras en la cartelera marplatense hasta febrero inclusive. “Muchas veces febrero sorprende con el clima y con los premios Estrella de Mar, a veces es más parejo que enero incluso”, concluyó.