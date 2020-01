Florencia Etcheves y Guillermo Martinez en el Ciclo Planeta

Este 13 de enero en el Hotel Costa Galana se presentará el primer dueto de la temporada. Florencia Etcheves y Guillermo Martinez brindarán una charla sobre “Crímenes y pecados: variantes del género policial”.

Será desde las 21, con acceso libre y gratuito hasta completar la capacidad de la sala. Etcheves publicó “La Sirena” y Martínez “Los Crimenes de Alicia”.

En el cierre de su novela Cornelia, Florencia Etcheves deja flotando la ilusión de que la protagonista ya no es una amenaza. Sin embargo, en La Sirena, hay quienes sienten lo contrario. No basta con que Cornelia Villalba porte una nueva identidad y goce de una mejor vida en el pueblito español en el que se ha refugiado, ni que trabaje en una panadería de Besalú horneando y decorando torteles. Hay alguien que aún padece por ella. Y no se trata de una cobarde sensación de amenaza. Cornelia, la Sirena, es una espina clavada en el cuerpo, que pide a gritos un castigo.

La Sirena reúne las mejores cualidades de la narrativa de Florencia Etcheves: un encadenamiento perfecto de conflictos y enigmas, el ritmo acelerado de una trama que sofoca, una rica galería de personajes que parecen reales y una escritura llena de detalles, que el lector agradece y aplaude.

Oxford, 1994. La Hermandad Lewis Carroll decide publicar los diarios privados del autor de Alicia en el país de las maravillas. Kristen Hill, una joven becaria, viaja para reunir los cuadernos originales y descubre la clave de una página que fue misteriosamente arrancada. Pero Kristen no logra llegar con su descubrimiento a la reunión de la Hermandad. Una serie de crímenes se desencadena con el propósito aparente de impedir, una y otra vez, que el secreto de esa página salga a la luz.

Con una prosa tersa y precisa, Guillermo Martínez, autor de Los crímenes de Oxford, ha escrito una novela fascinante que en la tradición de Borges y Umberto Eco lleva el relato policial al terreno literari

Los ciclos Planeta cuentan con la producción general de Franganillo / Comunicación; el auspicio de Canal 10. Las charlas son moderadas por Martin Kobse