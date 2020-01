Continúa bloqueda la Terminal de Omnibus y los turistas bajan peligrosamente en la avenida Luro

En medio de la temporada de verano y al cumplirse el tercer día de protesta y bloqueo de los maleteros en la terminal de Mar del Plata, Cristian Echeverría, Secretario General de CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, en dialogo con “el Retrato…” adelantó que no tuvieron respuestas de las autoridades nacionales y provinciales a los efectos de arribar una solución al conflicto que se está planteando y que involucra a 28 personas que se encuentran trabajando en condiciones de precarización.

Los trabajadores maleteros se encuentran desde el sábado -en compañía de la CTA Provincia de Buenos Aires- con un acampe montado en el ingreso de los micros a la terminal, lo cual impide su ingreso y acceso. Por lo que, los pasajeros, marplatenses y turistas, deben tomar los servicios en la calle, con la desorganización que eso implica.

Pese a dicha situación de protesta, el sindicalista destacó la falta de respuestas de la parte empresaria y la falta de intervención de las áreas de gobierno correspondientes. “El municipio está trabajando fuertemente para destrabar el conflicto, pero de nación y provincia no hay noticias”, reconoció Echeverría a “el Retrato…”

Asimismo, describió que los reclamos son similares a los del año anterior: 28 personas trabajando en condiciones de precarización, a pesar de que durante el 2019 acordaron conformar cooperativa -que ya está en regla- para poder empezar a cobrar un salario digno por su trabajo.

Sin embargo, y pese a la realización a lo largo del año de numerosas audiencias en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, la concesión de la terminal –a cargo del empresario Néstor Otero- y las empresas de transporte se niegan a regularizar a los trabajadores a través de la cooperativa que fue creada, justamente, en la instancia de diálogo abierta tras el conflicto desatado en enero del año pasado.

“Los reclamos son los mismos que el año pasado. Tuvimos un año de conciliaciones y de reuniones ante el Ministerio, pero no se llegó a nada. Nos dijeron del armado de una cooperativa que nos iba a reconocer, hablaron con el empresario, pero nunca aparecieron”, apuntó al mismo tiempo que agregó que la semana anterior “el municipio citó a Plusmar y Vía Bariloche, hizo de ente de contralor, asistimos a la reunión y dieron una semana para ofrecer cuánto iban a poder pagar”.

Pese a ello, señaló que el viernes las empresas Plusmar y Vía Bariloche mandaron una nota a última hora diciendo que no se iban a hacer cargo. “Los maleteros están en negro. Hay 28 trabajadores más los que estaban en el baño, que viven con la propina. Ya es la cuarta generación de maleteros que les pasa esto, ya que están desde la terminal vieja en esta situación”, aseguró.

En ese contexto, expresó que están pidiendo el blanqueo de esos trabajadores. “Como el costo del blanqueo laboral de cada empresa es muy alto, les propusimos hacerle una cooperativa para que ellos absorbieran las cargas. Nos dijeron que sí, pero ahora no nos dicen cuánto le ofrecen a los trabajadores para que tengan un garantizado los 12 meses del año”, sostuvo.

“Para sacar el garantizado, hay que hacerle un cálculo será de $3 o $4 pesos por pasajero. Es decir, el valor se sacaría atento a la cantidad de pasajeros que ingresan por viaje, las maletas que tienen, la cantidad de colectivos que ingresan a la dársena, etcétera”, explicó el referente gremial a la vez que aclaró que “los de media y corta distancia no se tocan, porque no traen casi nunca maleta”.

En relación a las quejas que existen por parte de los turistas que llegan a Mar del Plata, Echeverría remarcó que la gente, en general, entiende la situación. “No nos vamos a hacer cargo los trabajadores si llega a pasar un accidente, ya que en la Avenida Luro están en doble fila bajando y subiendo pasajeros. Están entongados con alguna empresa y los hacen descargar igual en contra de cualquier contravención, no se los multa ni nada”, afirmó a la vez que comentó que “tendrían que bajar los pasajeros en otra calle aledaña, pero no sobre Luro, donde inclusive estacionan en doble fila, en medio de la calle”.

“Es una locura lo que están haciendo”, sostuvo y pidió a la Municipalidad que intervenga sobre dicha situación. “El municipio tiene que tomar cartas en el asunto y mandar a tránsito para que los pasajeros no bajen por Avenida Luro, así podemos cuidarnos todos”, indicó.

Por último, se refirió a que el conflicto continuará en los próximas horas hasta tanto obtener una respuesta como así también descartó que los trabajadores puedan ser retirados compulsivamente por las fuerzas de seguridad. “Esto es un conflicto que viene ya desde hace un año y tenemos una muy buena relación con los policías, los cuales conviven diariamente con los chicos. Se hacen ollas populares y ellos almuerzan y cenan con nosotros. Estamos en una cordialidad. No han puesto gendarmes ni nada”, detalló