Círculo en amistoso con Argentinos Jrs: Empato 0 a 0 y cayó por 2 a 1

Una buena imagen dejó Círculo Deportivo en su primera prueba de pretemporada, y la única antes del arranque de la competencia oficial, ya que el próximo miércoles estará enfrentando a Camioneros por Copa Argentina. En una cancha en impecable estado del predio de Aldosivi, el conjunto de Alexis Matteo estuvo a la altura, le jugó de igual a igual a Argentinos Juniors, actual líder de la Superliga, y terminaron igualando 0 a 0. En el segundo juego, fue victoria del “bicho” por 2 a 1.

En el primer once, “Piki” mantuvo gran parte del equipo que terminó jugando la primera fase del Federal A, le dio minutos en el arco a Marcos Zappacosta y les dio un lugar a los dos refuerzos (Gastón García y Juan Manuel Lazaneo), por dos que no están: Nicolás Ayr no sigue en el plantel y Joaquín Romea se recupera de la operación en la rodilla. Y el “Papero” mostró cosas interesesantes, una buena dinámica y fue el que se aproximó de entrada con un derechazo de Lazaneo que Chaves cacheteó con lo justo al córner. El encuentro era entretenido, con buen ritmo de los dos lados y con los de Dabove terminando más cerca del 1 a 0 en la etapa inicial (se jugaron dos tiempos de 25′) con un centro bajo de Batallini que Corti sacó al córner y con una volea de Sandoval que encontró una gran respuesta de Zappacosta.