Se divertían en el Parque Aquopólis y estuvieron a punto de morir al romperse un tobogán acuático gigante

Lo que había comenzado como un día de esparcimiento y alegría, estuvo a punto de terminar en tragedia en el parque acuático “Aquopolis” para una pareja sufrieron graves lesiones (especialmente el hombre) al romperse uno de los toboganes gigantes por el cual se deslizaban. Él tiene mas de treinta puntos en una de sus piernas y golpes en varias parte del cuerpo, en tanto ella sufrió un traumatismo en su cabeza que también merecieron otros cinco.

El caso, que tomó trascendencia nacional, sucedió la semana pasada pero recién se pudo conocer en las ultimas horas, luego que la pareja se sintiera abandonada por los propietarios del Parque “que no se acercaron nunca para saber como evolucionábamos” dijo Noelia Medina, quien junto a Hernan fueron los tristes protagonistas de este accidente.

Según afirmaron se instalaron el pasado fin de semana en el camping El Griego, por lo cual contaban con acceso gratuito al parque acuático Aquopolis. En el marco de esa visita, un juego sufrió un desperfecto: él terminó con un corte de 25 centímetros y le dejó el hueso a la vista y ella salió volando del tobogán por lo que tuvo que recibir 5 puntos en la cabeza.

Noelia y Hernán son una pareja de Mar del Plata que decidieron instalarse un fin de semana en El Griego, el conocido camping de la zona sur de Mar del Plata, por lo que, pagando la estadía en el mismo se les permitía acceso gratuito al parque acuático Aquopolis, ubicado en frente del lugar. En las últimas horas, los protagonistas de la historia dieron a conocer por las redes sociales lo que vivieron ese día en dicho lugar.

“Estuvimos un rato en la pileta y decidimos ir a recorrer los juegos del parque ya que nunca habíamos asistido al mismo. Siendo las 15:30 horas aproximadamente comenzamos a realizar la fila para lanzarnos de un tobogán que se encuentra casi al final del predio”, explicó Noelia.

En tal sentido, completó: “Llega nuestro turno, retiramos el gomón y procedemos a subir. Ya arriba con mucha adrenalina y emoción el encargado del juego nos empuja y empieza la pesadilla. Íbamos bajando y llegando al final del mismo, el gomón en el que íbamos bordea el límite del tobogán abierto. Es en ese momento cuando el mismo se abre lastimando la pierna de Hernán al punto de dejar a la vista el hueso y yo salgo despedida golpeado mi cabeza y demás partes del cuerpo”.

“Es ahí cuando la gente que siempre es solidaria nos trató de calmar”, aseguró a la vez que comentó que, luego de ello: “Nos dirigen a una pequeña enfermería en la que sea de paso minimizan la situación y llaman al servicio de ambulancia de Cardio. El mismo tardo aproximadamente 40 minutos”.

A su vez, precisó: “Como mi golpe era “menor” según ellos, me trasladan en el asiento del enfermero de la ambulancia y a Hernán en la camilla. Llegamos a la clínica de la fractura y nos dirigen a la guardia. A mí me suturaron la herida de la cabeza con 5 puntos y me dieron medicación para los demás hematomas” y añadió que “Hernán queda internado. Se le realizó una suturación en la pierna de alrededor de 25 cm”.

“Como yo cuento con obra social me exigieron que continúe mi tratamiento y curación mediante la misma. En el caso de Hernán, como no tiene obra social, dijeron que se harían cargo ellos comunicándose directamente con la clínica sin dirigirse a nosotros ni siquiera preguntar si estábamos bien o necesitamos algo”, expresó.

Seguidamente, señaló que el día domingo a las 12:00hs aproximadamente le dictan el alta a Hernán “desligándose” de todo su tratamiento y recuperación. “Hoy a casi una semana del incidente estamos a la deriva, continuamos con dolores y hematomas, y estamos intentando atendernos por nuestros propios medios”, detalló.

Por último, apuntó Noelia: “Los responsables jamás se dirigieron a nosotros a consultarnos, aunque sea como estábamos” y añadió: “Así estamos los dos, con mucha impotencia y angustia, y con ganas de que a nadie más le vuelva a tocar lo que nos tocó y se lavaron las manos”.