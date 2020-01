Crece la amargura de los trabajadores de Alfajores Balcarce al no poder cobrar salarios, aguinaldo ni bono

Una vez mas el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlantica se hizo presente en los reclamos de los trabajadores de la empresa Alfajores Balcarce por la deuda que tiene la empresa con sus trabajadores desde hace mas de dos meses sin pagar sueldos, aguinaldos y el bono de $ 5000 que fue otorgado por el Gobierno Nacional.

Sin vistas de poder solucionar el conflicto laboral el Secretario Gremial del Secza, Dario Zunda como asi tambien la Delegada Celeste Iglesias hablaron con la prensa y explicaron como esta hoy en dia la situacion laboral.

Dario Zunda Secretario Gremial indicó que “El conflicto habia entrado en una mesa de negociacion y de alguna manera se venia solucionando los inconveniente aceptando pagos parciales o escalonados, pero al dia de la fecha estamos acefalos de toda solucion

El ultimo porcentaje de noviembre que se debia haber cancelado el 1º de noviembre se cancela sobre fin de noviembre no pagaron el bono el aguinaldo tampoco y de diciembre solo acreditaron 10%. La deuda por trabajador son aproximadamente 60.000 pesos”.

En tal sentido indicó que “Si no pagan mes a mes o el bono en 5 cuotas esto nos lleva a que en marzo estaremos hablando de algo impagable y lo peor de todo la actitud del empresario totalmente irresponsable que no pone la cara aparte de no pagar los sueldos, sabemos que los sueldos son de carácter alimentario y se necesita para vivir y de esta manera estan violando la paz social en plena temporada cuando uno ve que estan trabajando a pleno.”

Por otra parte recordó que “en su momento desde la empresa pidieron al Sindicato que los acompañemos que en octubre se solucionaba despues en noviembre lo mismo hicieron en diciembre, ofrecieron ponerse al dia que para reyes estaba todo solucionado y ahora nos dicen en febrero se cancela la deuda, por lo cual demasiadas palabras muchas promesas y no cumplen en ningun sentido tampoco pagan aportes obra social se siguen quedando con el dinero de los trabajadores”

A su turno Celeste Iglesias. Delegada Alfajores Balcarce ratificó que “Se nos adeuda el sueldo el aguinaldo y el bono estamos atrasados ya no se puede seguir así pocas respuestas de la empresa y se cobra en cuotas la empressa esta trabajado mejor que antes”

E tal sentido remarcó que “hay mas ventas entonces no hay explicacion logica del porqué no se cobra. Somos 25 empleados los nucleados en comercio el reclamo continua esperando la respuesta de la empresa y de no tener respuesta alguna seguiremos con las medidas cada vez mas ajustadas”.