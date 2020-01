El sector de la ganadería en alerta por caída de precios, liquidación de vientres y retenciones

La caída de precios de la carne vacuna exportada a China empezó a generar un alto grado de preocupación. Es que el gigante asiático se convirtió en los últimos años en un motor clave para el desarrollo de las exportaciones del sector ganadero.

Los datos hablan por sí solos: en los primeros once meses de 2019 los envíos a China representaron un 75% del total de las exportaciones con un crecimiento del 104% respecto al año anterior, según datos publicados en un reciente informe de CICCRA.

Los números son más impactantes en términos de facturación. De los u$s 2.723 millones que se facturaron por exportaciones de carne en el periodo enero/noviembre de 2019, unos u$s 1.779 millones corresponden a envíos exclusivamente destinados a China.

Sin embargo, el año no podía empezar de peor manera para la ganadería. A la suba de retenciones dispuesta por el Gobierno nacional (ahora la alícuota se ubica en un 15%) se sumó en las últimas semanas un fuerte derrumbe de precios de la carne enviada a China.

A fines de noviembre pasado el precio de referencia de la carne exportada a ese país se encontraba en u$s 6.700 por tonelada. Pero a partir de la intervención del gobierno central chino dicho valor cayó a los actuales u$s 4.300 (una caída de u$s 2.400 por tonelada).

El tema generó tanta preocupación que Uruguay lo tomó prácticamente como un asunto de Estado y decidió enviar representantes del sector para intentar averiguar si el nuevo escenario de precios llegó para quedarse o se trata, simplemente, de una medida coyuntural.

Los especialistas advierten que dicho precio está en un nivel inferior, incluso, al presente antes del surgimiento de la crisis de oferta generada por la explosión de la fiebre porcina africana que liquidó cuantiosos planteles de animales en China.

El plan de las autoridades del gobierno central chino consiste en liberar grandes volúmenes de cortes congelados de carne porcina provenientes de las reservas estatales para promover una caída de precios generalizada en todas las carnes (cosa que consiguieron de inmediato).

En diálogo con este medio, Miguel Schiariti, presidente de CICCRA, alertó que “en 2020 el ingreso de dólares de las exportaciones ganaderas podría verse afectado si se tiene en cuenta la caída de precios que se materializó en las últimas semanas”.

Otro punto que genera preocupación es la liquidación de vientres. En 2019 la producción de carne vacuna totalizó en 3,122 millones de toneladas superando el registro de 2018. “Toda la expansión se basó en la liquidación de hembras por parte de los productores”, dijo Schiariti.

Un reciente informe de AACREA remarca que en las condiciones actuales se prevé para 2020 una caída superior al 5% de la cantidad de vacas con respecto a 2019, proceso que, si llegara finalmente a consolidarse la sequía podría profundizarse.

“Se está armando un proceso de liquidación de vientres”, indicó José Lizzi, líder del área de Ganadería de CREA. “Proyectamos una reducción del orden de 500.000 terneros por año entre 2020 y 2022, lo que podría repercutir en una menor oferta de carne”, agregó.

Lo que probablemente crezca este año será el consumo interno debido a la caída registrada en 2019 (se consumieron 51 kilos por habitante) y a la mayor oferta de corto plazo que genere la liquidación de vientres de los productores para afrontar necesidades financieras.