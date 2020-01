Adrián Caballero y Juan Alzúa en un gran show en el Teatro Corrientes a beneficio del Materno

Adrián Caballero junto al empresario artístico y gastronómico Juan Alzúa dieron a conocer el espectáculo que realizará el diseñador el día 27 de enero en el teatro Corrientes con motivo de los 20 años del diseñador en esta profesión. Estuvieron acompañados por María del Carmen Álvarez Argüelles, Presidente de la fundación Materno Infantil, la directora coreográfica Ana María Zaninetti , entre otros

En diálogo con “el Retrato…” Caballero dijo que habrá de presentarse en una nueva faceta sobre los escenarios, yab que actuará y además cantará.- “ Esto tiene que ver con 20 años junto a la moda. En estos años me fui formando. A los 18 comencé con la actuación. Tuve el orgullo de poder estudiar con grandes y pasaron muchas cosas. Soy polifacético porque me gusta hacer de todo. Junto con amigos como Juan Alzua, Anita Sanguinetti, decidimos esto de poder plasmar estos 20 años sobre el escenario. Lo que la ciudad me permitió vivir y guardar en mi corazón. Y qué mejor que hacer un primer espectáculo a beneficio del Materno que es quien me abrió sus puertas.

No dudó en afirmar que “estamos haciendo algo con amor y quizá se vea un Adrián distinto. Con otra madurez. Veremos lo que nos depara el destino. A los artistas siempre nos gusta ir por más. Fundamentalmente en mi caso tengo que estar muy cuidado, como me pasa con dos grandes amigos que tengo. Juan dirá que sucederá. Es nuestro productor.

Por su parte Juan Alzúa se mostró “ feliz porque todo nace del festejo de un amigo con el que hace años queremos trabajar juntos. Creo que fue la excusa de gestar esto desde lo que nos moviliza a los dos que es dar al otro lo que recibimos. De colaborar con Fundami”.

Remarcó que “ va a ser simplemente La Noche de Adrián Caballero con un desfile de moda y su deseo de pensar siempre en el otro. La figura de Fundami fue creciendo porque empezó a sumarse gente de la colonia artística. Gente que quiere mucho a Adrián y esto tomo otra dimensión.”

No dudó en afirmar que “ya hoy los estamos viviendo como un gran espectáculo que puede ser el principio de muchos espectáculos. Siempre un gran sueño nace de uno chiquito. Esto empezó como una charla de café. Se está gestando y nos sorprende gratamente. Si esto va bien vamos a caer en la obligación de seguir haciéndolo.

Cabe señalar que este espectáculo será a total beneficio del Hospital Materno Infantil y hospitales municipales de Mar del Plata y se realizará el próximo 27 de enero a las 22hs en el Teatro Corrientes siendo el valor de la desde los 100 pesos , y todo lo recaudado será destinado para los hospitales

El show contará con la presencia de la actriz Fátima Flórez, la dirección artística de Horacio Sansivero (Mariquena del Prado), la coordinación musical de Ana María Zaninetti, la coordinación del desfile estará a cargo de Héctor Vidal Rivas y la producción general de Juan Alzua.