La industria textil marplatense reclama financiamiento para las Pymes y así potenciar su crecimiento

Después de un año complicado para la industria textil en Mar del Plata y en el marco del comienzo de la temporada de verano, Juan Pablo Maisonnave, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, en dialogo con “el Retrato…” se refirió a la situación actual del sector y destacó la importancia de implementar un financiamiento hacia las Pymes “La realidad es que siempre tratamos de fortalecernos en el mercado interno y después salir al externo”, explicó.

En primer término, el referente del sector textil marplatense se refirió al desarrollo de la temporada en la ciudad y comentó en diálogo con “el Retrato…” que “hay un gran caudal de gente en Mar del Plata, entonces eso ayuda a que comercialmente haya más movimiento en el sector. Hay un factor ocupacional del 75% y habrá que ver qué es lo que pasa en los próximos 15 días”.

A su vez, Maisonnave aclaró que “cuando hay mal clima la gente se avoca a los centros comerciales, pero al haber turismo de pocos días miran el pronóstico del tiempo y sino es bueno no vienen a Mar del Plata tampoco. Por eso, tiene que haber un mix entre buen clima y las noches frescas que siempre han caracterizado a la ciudad en los veranos anteriores”.

Seguidamente, se refirió a que actualmente ya se está trabajando en lo que es la producción mayorista de invierno. “Las fábricas están a full laburando con las ventas al por mayor. En lo que es la venta minorista los locales comerciales tienen la mercadería de verano”, indicó.

“EL 2019 FUE UN AÑO COMPLICADO”

En segundo término, hizo hincapié en la marcha de la actividad en el último tiempo. “Fue un año complicado el 2019, aunque hubo algunas medidas buenas como la moratoria de AFIP y el tema de la extensión de tiempos de embargo de AFIP, lo cual ayuda a las Pymes. Lo que todavía está en veremos, que es fundamental para que se genere crecimiento y el incremento del poder adquisitivo, es el tema de las tasas de interés bancarias. Las Pymes no tienen financiamiento”, sostuvo.

“El tipo de cambio oficial para lo que es importación e insumos se mantuvo. El otro tipo de cambio obviamente para el que hace compras y viaja al exterior los valores no van a ser los mismo, lo cual ayuda a la competitividad que tiene la mercadería nacional”, indicó.

En relación al futuro, manifestó su incertidumbre sobre lo que se viene para el sector y la actividad. “No sabemos lo que va a pasar, es muy pronto. Hay variables que no están clarificadas aún y sino hay un aporte de financiamiento hacia las Pymes, por más que haya una reactivación del mercado interno y haya un incremento del poder adquisitivo, éstas no tienen capital de trabajo para abastecer esa reactivación y se hace muy difícil”, explicó.

“Desde que compramos una materia prima hasta que cobramos la prenda pasa un año aproximadamente, pero es imposible que traslademos ese costo financiero a la mercadería porque no le venderíamos a nadie”, apuntó el referente de la industria textil.

“LAS PYMES HICIERON UN GRAN ESFUERZO PARA MANTENER SUS EMPLEADOS”

Seguidamente, reconoció que el año anterior “la mayoría de las empresas que en algunos casos que tenían tres turnos redujeron alguno de ellos, pero se hizo un esfuerzo muy grande por parte de las Pymes de textil e indumentaria de Mar del Plata para mantener la nómina de empleados, ello teniendo en cuenta que se habla de mano de obra calificada”.

“No hay mano de obra calificada en el mercado y para capacitar una persona nueva se necesita entre 6 y 9 meses para que entre en el circuito de una fábrica”, resaltó el referente de la industria textil marplatense al momento de justificar la mantención del personal en las fábricas, en momento de cierta crisis de la actividad.

Por otra parte, hizo hincapié en la situación salarial del sector. “Nos sentaremos a hablar con los sindicatos para ver como afrontaremos el pago del bono privado que salió por decreto porque hoy las empresas no están con espalda para pagarlo. Se hace muy difícil afrontar estos compromisos que se asumen de un momento para el otro”, expresó.

“Las empresas, en general, planifican todo eso con tiempo, no tienen una caja disponible para decir sale un decreto y al otro mes hay que pagar tanta cantidad de dinero multiplicada por la cantidad de empleados que tengan”, precisó a la vez que aclaró que si bien es favorable la medida, en el sentido que es un bono que se va a incorporar al salario, “cuando no lo tenes presupuestado dentro de tu economía, es difícil salir a buscar una plata que no la hay y cuando tampoco tenes financiamiento”.

“HOY LA MIRA ESTA EN UN 90% EN EL MERCADO INTERNO Y UN 10% EN EL EXTERNO”

Por último, Maisonnave apuntó que “las empresas están avocadas en un 90% al mercado interno y hay un 10% que exportan aproximadamente” y agregó: “La realidad es que siempre tratamos de fortalecernos en el mercado interno y después salir al externo, pero tratando de hacer un mix porque al no haber políticas claras a largo plazo en el país se hace muy difícil”.

“Si uno se orienta a exportar y deja de lado el mercado interno, pero después luego esto se da vuelta y cambian las condiciones socioeconómicas y las políticas de estado del gobierno que está de turno, lamentablemente pueden generarse muchos problemas en esa empresa. La realidad es que, por eso, siempre se trata de tener un mix y tener un pie en cada lado para poder mantener ese equilibro”, concluyó el titular de Cámara Textil de Mar del Plata en diálogo con “el Retrato…”