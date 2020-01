Guillermo Francella, un actor que se supera filme tras filme: Hoy superlativo en “El Robo del Siglo”

Se lo nota extenuado, pero sin perder nunca su amabilidad. “Estoy convencido que es obligatorio vivir el paso de la charla con la prensa. Es como rodar la película. Rodar y generar la promoción de la misma. Nadie me obliga, considero que no hay otra alternativa. Comunicar el trabajo de uno, hablar con la presa aunque signifique repetir cientos de veces lo mismo. Amerita que el actor lo haga” nos dice Guillermo Francella que llegó a Mar del Plata en el marco de una gira de promoción de su último filme (“El Robo del Siglo”) que se proyectó en un avant premiere para la prensa en los cines del Shopping Los Gallegos.

La charla de “el Retrato…” con el actor próximo a cumplir 65 años el “Día de los Enamorados”, más allá der este filme y el regreso al teatro con “Casados con hijos”, no puede soslayar su “Academia” del alma: “hoy tenemos que darle un voto de confianza” a Sebastian Beccacece , pero con cierta reserva luego de su fugaz paso por el “Rojo” de Avellaneda.

Francella interpreta a al uruguayo Mario Vittete en el filme, basado en la historia real del robo de la sucursal del banco Río de la localidad bonaerense de Acassuso el 13 de enero de 2006,​ la cual fue asaltada por una banda de seis ladrones armados con armas de juguete. Tomaron 23 rehenes y se llevaron entre 20 y 30 millones de dólares de 147 cajas de seguridad entre dólares, oro y alhajas, y de los cuales solo se pudo recuperar 1,7 millón de dólares y 8 kilos de alhajas y oro.

– Le costó mucho entrar en el personaje?

– Trabajamos mucho para componerlo. No conocí a Vitete porque está extraditado en Uruguay. No puede viajar a Buenos Aires. Pero hablé por teléfono el día que comenzamos la filmación.

– Le gustó la idea de que fuera usted?

– Sí. El venía sabiendo que era yo quien lo iba a representar y lo decía públicamente. Estaba muy contento. Y como se había hablado muchas veces con Araujo yo no tuve oportunidad de hablar con él y el primer día de rodaje hice que lo llamen y tuve una charla muy agradable. Le dije que lo íbamos a encarar con mucho respeto y que trataríamos de estar a la altura de ese evento. Ese robo que tuvo ribetes cinematográficos. Tarde o temprano esta película se iba a filmar. Estamos felices”.

Cuando “ el Retrato…” le preguntó acerca de cómo elegía el personaje de sus filmes, la mayoría de los cuales terminan siendo queribles por el espectador tal el caso de “El Secreto de sus ojos”, “Corazón de León”, “Animal” por citar algunos, nos dice “Este último personaje generaba empatía el personaje por lo poético del robo, por el ingenio. No lastimaron a nadie. No mataron a nadie. Le robaron a los bancos cuando veníamos del corralito y la gente estaba enojadisima. Se fueron por el desagüe. Representarlo tuvo mucho trabajo codo a codo con el director. Fue muy interesante el proyecto.

– Pareciera que resurge el cine argentino…

– Hace bastante que tiene mayor convocatoria. Mejores guiones, directores, actores, guiones. Estamos a la altura de los mejores países. Tiene que ver con las historias que podemos contar. Vengo de hacer películas que han viajado como El Clan, El secreto de sus ojos. Películas que son maravillosas. Muchas. La etapa de Corazón de León. Películas antagónicas que han viajado. Tenemos que estar orgullosos de lo que está gestando la industria argentina.

“HACER COMEDIA ES LO QUE MÁS AMO EN EL MUNDO”

– Piensa volver a la televisión?

– Depende. Se dió que me convoquen directores que respeto mucho y estuve mucho con el cine. Lo último que hice en tele fue “El hombre de tu vida” de (Juan José) Campanella y no volví a hacer tele. Pero ahora que vienen plataformas como Amazon, Netflix, Disney y que empiecen los contenidos podría tranquilamente volver a la televisión.

Al preguntársele si extrañaba al comediante que habita en él, afirmó que “No lo extraño, pese a que Vitete tenía pasos de comedia. Ahora vuelvo con “Casados con Hijos” en el teatro. Yo vengo de hacer “ Mi obra maestra” que fue una gran comedia”

Reconoció que “hacer comedia es lo que más amo en el mundo. Pero a veces tocan contenidos más duros. Me gustaría una y una pero no se da así. Llegan guiones que hay que ir eligiendo”.

– Que tiene previsto a futuro?

– Una película con Marcos Carnevale y Nicolás Giacovone junto a Armando Bo y Alejandro González Iñarritu que han ganado el Oscar. Es un filme que se llama Granizo.

RACING, LA GRAN PASIÓN DE SU VIDA

El tema Racing no podía estar ausente a pesar que lo había traído el “Robo del Siglo” a Mar del Plata “Hoy podría decir que estoy regresando porque estuve en el partido ante Tigre. No me lo podía perder y vine como hincha”.pero con cierta reserva luego de su fugaz paso por el “Rojo” de Avellaneda.

Al consultársele sobre si le gustaba el nuevo DT, Sebastian Beccacece , fue cauto y remarcó que “Vamos a ver. Hay que darle un voto de confianza. Con los primos no caminó pero Racing está ordenado. La gente está entusiasmada de jugar en Racing. Cuando puedo voy a la cancha”.

Por último expresó su admiración por el “Licha” López , y tuvo palabras elogiosas para el “Chacho” Coudet: “Nos dio dos campeonatos y la última Copa de Campeones con Tigre. Un fútbol ofensivo, de morder, ordenado. Me gustó. Lo amaba”