Empresarios de la TC2 afirman que a pesar de la falta de apoyo del Consorcio Portuario apuestan al futuro

Comenzando una nueva etapa de gobierno, los tituñaresde la Terminal de Contenedores II, Emilio Bustamante y Alberto Ovejero en dialogo con “el Retrato…” destacaron el crecimiento obtenido en los últimos años en el sector a la vez que cuestionaron que, pese a ello, el Consorcio Portuario les quitó el apoyo y “se entró en un desinterés”. A su vez, reconocieron: “Estamos en condiciones de multiplicar la actividad por dos y estimo que en poco tiempo podríamos hacer tres veces lo que hoy estamos haciendo”

“En la última etapa del gobierno anterior y principio de la nueva gestión pudimos encarar los proyectos, crecimos y demostramos que se puede promocionar el puerto. Duplicamos también lo que se había hecho históricamente y acercamos nuevas cargas”, expresó el referente de la Terminal de Contenedores II.

En tal sentido, Bustamante destacó que fue “muy importante” lo que se ha logrado, ya que “nunca en la vida se había exportado harina de pescado, kiwi, frutilla, acercamos a las mismas materias que son tradicionales como Havanna, Cabrales, etcétera” y añadió que también se hicieron las cargas de los tanques para la nueva fábrica de Antares que se hizo en el Parque Industrial, la nueva línea de producción de Alemania, la cual implicaba unos 70 contenedores para Villa del Sur.

“Luego de ello, en la mitad de la gestión faltó apoyo, se quitó el mismo y se entró en un desinterés, en una puja entre los políticos. Veníamos en un ritmo que no se entiende lo que pasó”, apuntó Bustamante a la vez que aclaró: “La falta de apoyo nos sacó las ganas de hacer cosas”.

Por su parte Ovejero, reconoció que, si bien van a seguir entrando barcos a Mar del Plata, “se necesita promocionar al puerto, es decir, ofrecerlo, mostrarlo, viajar, etcétera. Lamentablemente el consorcio no apoyó, todo se ha hecho desde lo privado. Ellos dicen que apoyaron, pero la realidad es que no lo han hecho”.

“Nosotros estábamos promocionando el puerto y queriendo traer trabajo, de hecho duplicamos lo que se había hecho históricamente, pero toda esta problemática de las tierras nos quitó el foco, porque nos tuvimos que dedicar a ese tema”, apuntó a la vez que comentó que presentaron un proyecto en 2017 de 20 millones de dólares y otro a los tres meses de 25 millones de dólares. “Estábamos asociados con importantísimas empresas de la pesca, hicimos un proyecto para hacer un desarrollo de un puerto multimodal, pero no se trató ni siquiera”, criticó.

-¿Se va a lograr el famoso puerto multimodal?

-Ahora hay una nueva administración y estamos esperando para ver cuál será la idea o el desarrollo, pero nos perdimos una oportunidad. Cuando presentamos el proyecto el dólar estaba a 15 y ahora está a más de 80. Teníamos los avales financieros, por lo que no hay explicación a por qué no se trató el proyecto o no se elevó.

-¿El Directorio no lo podría haber acompañado al proyecto?

-Sabemos cómo estamos. Cuando un gobernador, en este caso María Eugenia Vidal, nos designa a una persona para que sea presidente, ese es el que recomienda quienes son los que van a formar el directorio. Desde el primer día fue una guerra y después cuando vino la renovación me retiré. Ya estaba harto, porque me quería ir hace un año. Era inútil el esfuerzo que se hacía.

-¿Cómo están ustedes como empresa?

-Como empresa estamos muy bien. La capacidad operativa está trabajando al 30 o 35%.

PROYECTO DE LOS SILOS: “NO HAY NADA INVIABLE”

Seguidamente, hicieron hincapié en el proyecto de los silos y afirmaron que “no hay nada inviable”. “Hemos avanzado mucho donde estamos y para promocionar al puerto se necesita tener espacio, ofrecer servicio que hoy el puerto no lo tiene. Por lo que, si en algún momento se toma la decisión de hacer un puerto multimodal nos consultarán y daremos nuestra opinión, pero todo se puede hacer”, sostuvieron.

“Estamos en condiciones de multiplicar la actividad por dos y estimo que en poco tiempo podríamos hacer tres veces lo que hoy estamos haciendo, lo cual haría que trabaje el triple de gente y esto es un efecto multiplicador”, describió a la vez agregaron que también “se generarían puestos de trabajo y la instalación de cosas alrededor, porque después los barcos vienen y es una ciudad andante que beneficia a todas. Por eso, las ciudades más importantes son las que están sobre el mar o río”.

Al ser consultados por “el Retrato…” sobre si es factible hacer una terminal de cruceros, Bustamante respondió que sí. “La idea que el estado sea dueño de ese lugar está bien, siempre que el estado pueda promocionar, tenga dinero y conocimiento para hacerlo, pero nosotros estamos en crisis total. Por eso, la tienen que manejar los privados”, consideró.

“Hemos hecho estudios de cómo está la arena, la contaminación, de por qué están los barcos abandonados, cuántos hay, cómo se podría hacer, etcétera”, completó a la vez que opinó que “hay un montón de empresas interesadas en el puerto de Mar del Plata. Por lo que, hay que analizar qué se podría hacer, incluso con la entrada”, manifestó Bustamante.

-¿Cómo ven el futuro del puerto?

– El cambio que venimos vaticinando era el final este que está pasando: la cosa cambió, la pesca cambió la forma, la cual es la industria más importante de Mar del Plata y hay que cuidarla, porque son buenos exportadores y empresarios, pero el puerto debe ser utilizado para comerciar mercadería como lo han hecho las ciudades más importantes del mundo.

“No hay interés en el puerto. Con los únicos que me siento apoyado es con algunos sectores de la pesca, con los cuales hablamos este tema diariamente, los cuales no quieren a Buenos Aires, porque les han robado, les faltan cosas y es un caos. Lo lógico, teniendo un puerto, es que salga y entre la mercadería para acá”, apuntó a la vez que comentaron que “para tener un buen costo hay que tener mayor cantidad de movimiento. Hay para hacer, pero hay que abrir el juego“.