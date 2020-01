Familiares de fallecidos en el Hospital Español contra sus autoridades: “Vamos por todo y su cierre”

En el marco de las graves acusaciones por mala praxis que giran hacia el Hospital Español de Mar del Plata que provocó la muerte en el último tiempo de varias personas, Gabriela Muñíz, una de las damnificadas, dialogó con “el Retrato…” y adelantó que finalmente este jueves presentarán una denuncia contra el titular de dicho nosocomio, Abraham Ravinovich, los médicos y el personal de enfermería de dicho centro asistencial. “Se mueve mucha plata y hay mucho interés. Obviamente no lo van a sacar así no más, pero vamos a ir por todo”, aseguró.

Si bien a lo largo de los años el Hospital Español, ubicado en San Luis y Alberti, recibió varias denuncias de ex trabajadores, familiares y pacientes respecto a las múltiples falencias en la atención y el cuidado a adultos mayores que acuden para recibir atención médica, Gabriela Muñíz decidió contar a través de las redes sociales lo que le ocurrió a su padre, un paciente que ingresó con una dificultad respiratoria y a los días de estar internado falleció.

En ese contexto, este lunes un grupo de aproximadamente 50 personas se movilizó hacia la sede del Hospital Español para visibilizar su disconformidad con la atención médica que brinda el establecimiento privado. La manifestación movilizó a varias personas que vieron morir a sus familiares en ese centro asistencial, los cuales acusaron a sus autoridades y personal de negligencia médica y abandono de persona que precedieron al menos a dos de los fallecimientos.

ESTE JUEVES PRESENTAN LA DENUNCIA EN TRIBUNALES

“La denuncia finalmente la vamos a presentar el próximo jueves, ya que la está terminando de armar un profesional de la abogacía. Primero vamos a ir al PAMI y luego a la Fiscalía. También vamos a presentar el pedido para que nos den en el Hospital Español la historia clínica”, sostuvo Gabriela Muñíz, hija de Jorge, un paciente que falleció el jueves 27 de diciembre de forma “inhumana”.

En tal sentido, la mujer remarcó que se comunicaron con ella “más de 15 abogados” intentando asesorarla sobre los procedimientos legales a seguir en este caso. “Nosotros no vamos por rédito económico, sino por el cierre del hospital y todos los que nos contactaron van más por la plata, lo cual no es el objetivo que tenemos”, aseguró.

“Luego de presentar la denuncia se va a hacer una marcha, con más ruido, ya tenemos convocadas a numerosas personas”, indicó a la vez que aclaró que participarán de dicha manifestación todos los familiares que han sufrido la pérdida de un ser querido en dicho nosocomio.

A su vez, detalló que la denuncia general va a ser por “la falta de humanidad de todo el personal” del Hospital Español, la cual estará dirigida “principalmente contra el director del nosocomio, Abraham Ravinovich, quién está procesado ya por anteriores causas”. Muñíz señaló que “se mueve mucha plata y hay mucho interés y obviamente no lo van a sacar así no más, pero vamos a ir por todo”.

“Vamos a denunciar la falta de atención por parte de los médicos y sobre todo por parte del personal de enfermería, que la mayoría no está matriculado y está trabajando ahí. Un auxiliar no puede estar trabajando en un hospital, inyectando, poniendo vías o un montón de procedimientos que hacen”, aseguró.

“EN 2019 MURIERON EN EL ESPAÑOL 60 PERSONAS”

La damnificada se refirió a que, si bien no cuentan con un número exacto de la cantidad de auxiliares que se encontrarían en esta situación, tiene conocimiento que “no es por falta de personal” que se da esta situación. “Había 4 enfermeras para 20 camas el día que estuvo internado papá, lo cual está más que capacitada. Hay falta de predisposición, humanidad y desidia”, describió al mismo tiempo que cuestionó que “no puede ser que haya tantas muertes en el Hospital. En el 2019 sucedieron cerca de 60 fallecimientos, lo cual es una locura”.

“Por más que sean personas mayores los que murieron es una locura la desatención que hay”, afirmó a la vez que comentó que la denuncia será presentada por ella misma en conjunto con otros familiares afectados por la misma situación ocurrida en el Hospital Español. “Buscamos el cambio de autoridades y el cambio de personal en el centro asistencial. Queremos que queden personas que realmente tengan vocación para atender pacientes”, subrayó ante “el Retrato…”

Asimismo, cuestionó que hasta el momento ninguna autoridad del Hospital Español o funcionario municipal se ha comunicado con la misma. “Nadie se contactó con nosotros. Las puertas están totalmente cerradas. Llené de mensajes al intendente, le escribí un montón de veces a partir de que falleció papá y recién ayer me llamó el secretario de Montenegro”, señaló.

En función de ello, detalló que el funcionario mencionado le manifestó que “el intendente se solidarizaba, pero que ellos no tenían injerencia” y consideró: “Me parece absurdo. Sino tiene injerencia, podría haber venido a apoyar, porque es un lugar de salud, donde realmente se está matando a personas. También me dijo que se ponía a mi disposición y de todos los familiares”.

“Ponerse a disposición es que nos ayuden, que vengan y sino lo van a hacer que nos digan que hacer, porque realmente todo esto es nuestro para nosotros. Nunca me habían matado a ningún ser querido. Se ponen a disposición, pero no me dieron ningún dato, ni siquiera dónde se podía recurrir por lo sucedido”, criticó.

Por otra parte, se refirió a que luego de divulgado lo sucedido a través de las redes sociales muchos sumaron el nombre de otras personas que luego de ser internados en el lugar, fallecieron, su gran mayoría asociados al PAMI. “El lunes en la noche me contactaron un montón de personas que también fueron damnificados. Hay más de 400 personas “, indicó.