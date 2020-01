Estrena Lo que quieren las guachas en Mar del Plata

Calificada como una de las 10 mejores obras nacionales del 2019 estrena en Mar del Plata “Lo que quieren las guachas” de Mariana Cumbi Bustinza. La última obra vinculada a la triología que comenzó con “Menea para mí” y “Gorila” tendrá su estreno este miércoles a las 23:30 en el Séptimo Fuego, Bolivar 3675, donde llevará a cabo su temporada todo enero y febrero, con entrada a la gorra.

“Lo que quieren las guachas” ¿es siempre lo que quieren? El deseo, el placer, la violencia, y el miedo a lo distinto. Decisiones apresuradas e inconsciencia marcan el destino, si lo hay. El descontrol juvenil en fiestas hace posible el encuentro que casi siempre termina en llanto. La narración hace, además, énfasis en la discriminación que existe en nuestro país y la intolerancia devenida en agresión originada por la situación económica, la ubicación social, el género, la vestimenta, etc. Se mezclan los sentimientos y las diferencias. Los prejuicios, los mandatos y lo clandestino. Perder la vida se vuelve una posibilidad. Cumbias, baladas, sintetizadores y bombos. Poesía que metaforiza junto a la tristeza cruda del lenguaje componen las letras de estas historias que no dejan escapar la imaginación… porque hay cosas de las que no se puede escapar.

Actúan Ornella Fazio (Yani), Luciano Crispi (Mariela), Iti el hermoso (Valentino), Sofía Black Kali (Mica), Ezequiel Baquero (Owen) y Martina Bajour (Sol), con música en vivo de Gia Vintiñi y Milagros Zabaleta, música original de Facundo Salas y Diego Domizi, y coreografías de Catalina Jure y Marina Cumbi Bustinza