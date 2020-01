Pablo Funes, el piloto de drones que marcó el camino en la fotografía y videos aéreos

Luego de haber sido artífice de algunas de las fotografías y videos más impactantes que recorrieron el país, las cuales fueron captadas a través de su drone en numerosos acontecimientos destacados que ocurrieron en el último tiempo en Mar del Plata, Pablo Funes , Primer Piloto de VANT, (drone) de Mar del Plata, Certificado por ANAC y EANA, con Habilitacion para Tareas de Aerofotografia y titular de DronMar del Plata dialogó con “el Retrato…” y apuntó que existen numerosos aviones y drones que realizan esta actividad en Mar del Plata, pero que no se encuentran regulados. “Nadie puede salir a hacer fotografía aérea sin permisos”, aseguró.

Pablo Funes ha sido unos de los primeros en comenzar con la actividad del drone en Mar del Plata, ya que el mismo comenzó a volar en marzo de 2015 cuando ni siquiera existía la normativa que regula la misma. Sancionada la ley, el marplatense se constituyó en el único piloto del país que cuenta con dicha autorización legal.

“En Mar del Plata he sido uno de los primeros en comenzar con la actividad del drone, sí soy el primero en certificar y hacer la documentación, porque comencé a volar en marzo de 2015 cuando no existía la normativa, la cual nace en junio”, explicó el marplatense en conversación con “el Retrato…”

Asimismo, explicó que para volar por un lado hay que tener un permiso de Fuerza Aérea, el cual “es importantísimo” aseguró y que el mismo rige desee 1961 y 1962 mediante decreto firmado por Frondizi. “Eso quiere decir que cualquiera agarra su cámara de fotos, sube al helicóptero de prefectura o a una avioneta y si quiere tomar fotografías tiene que tener esa habilitación. Sin eso no se puede tomar fotos”, describió.

“En esa época la normativa hablaba de aeronaves, cámaras y posterior eso hoy incluye los drones”, aclaró a la vez que resaltó que en la actualidad es el único piloto del país qué tiene esa autorización. Para conseguir la misma, indicó que tuvo que presentar todos los permisos del drone, dónde se avala el equipo y el seguro que te autoriza como piloto.

A su vez, señaló que “en el caso de una aeronave que quiera fotografiar un campo tiene que tener la documentación de la aeronave, sea cuál sea, presentada en Fuerza Aérea para que le emitan la autorización de aéreo fotografía. No es tan fácil como a veces se cree” y agregó que por ejemplo “ir a dar una vuelta el helicóptero y sacar fotos no se puede y puede ser sancionado el piloto si no tiene el permiso. Ha sucedido varias veces en el país”.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre si están autorizados los aviones de paseo que vuelan por la costa, respondió: “Nadie puede salir a hacer fotografía aérea sin permisos” y comentó que después hay otra etapa de control que es donde puede haber problemas. “Con respecto a la documentación, nos certificamos como miembros de tripulación remota. Nos pedían apto médico o la certificación médico aeronáutica, piden vista, motricidad, consumo de sustancias, análisis de sangre y orina. Es muy completo”, indicó.

– ¿Podemos decir que la mayoría de los que vuelan drones están en falta?

– Comúnmente están en falta porque muchos lo compran para trabajos puntuales o hobby, pero al usarse para la fotografía deja de ser hobby. Un drone es un tema delicado. Hay que separar lo que es riesgo en el aire del drone que no está con normativa y seguros, porque el Drone es un VANT (Vehículo aéreo no tripulado) y la base es la de cualquier vehículo. Para usar un auto hay que cumplir la ley. Esto es igual. Para sacar fotos en tierra no se necesita permiso, pero para sacar fotos en el aire, se necesita este vehículo que transita el espacio aéreo y debe cumplir normativa. El problema que tenemos es que salió la normativa, pero no contempló las sanciones. Hay una normativa nueva que ordena ciertas cosas y en otras se extralimita, pero como el gobierno pretende revisar los últimos meses de la gestión anterior está normativa. Y ahí se decidirá si se modifica o se la deja entrar en vigencia.

-¿A qué altura puede volar?

– El equipo, si bien levanta hasta 500 metros, la altura a la que estamos autorizados es 122 metros. Superada esa altura, si hubiera que volar se pide autorización, son vuelos por excepción. No se puede volar sobre personas, ni de noche, ni en zonas pobladas ni superando los 122 metros. Eso dice la normativa. Tampoco se puede volar dentro de los cinco kilómetros del centro geográfico de pista de un aeropuerto o aeródromo. Ahí entra una segunda parte que habla de las dispensas o excepciones a la normativa. Cuando uno aprueba el examen se emite la autorización o licencia de conducir. De ahí se registra el equipo y se hace el seguro. Con esas dos cosas se presenta el MOE (Manual de Explotación de Operador) y se describe la unidad, los manuales, el tratamiento dado a las baterías, como se hacen los análisis de los vuelos que se harán.

– ¿Los vuelos se programan?

– Uno cubre inmediatamente la noticia. Se hace un análisis rápido dónde se evalúa riesgos y necesidades y se sube. En noticias el tiempo es rápido. Pero se evalúa según lo que uno tiene que hacer. Entonces la autoridad aeronáutica recibe ese manual, lo analiza y lo acepta o pide correcciones.

En relación a lo anterior, apuntó que “en Mar del Plata, que tengan manual aprobado y certificado de aprobación de mando, no creo que haya otros. Hay más mercado y personas con permisos en Capital. Tampoco somos muchos. En condiciones impecables debemos ser 50 personas en el país”.

Seguidamente, hizo hincapié en el drone que posee y resaltó que “el equipo en este segmento vendría a ser el más moderno que hay. Después hay otra línea más moderna que habla de portabilidad y transporte y hay otros segmentos para volar en zonas de fuertes vientos o equipos de fumigación y rescate de personas” y agregó que “lo que son los drones hay mucha variedad. Todo eso cambia en función del uso y la necesidad”.

“Nosotros vamos variando en función del dólar y los precios. Hoy tener un equipo registrado, pero no es sólo eso, porque se necesita seguro, presentación en el manual para emergencias, autorización para volar. Hay muchos requisitos y no se tiende a cambiar el equipo porque se complica con los papeles”, sostuvo a la vez que aclaró que “el seguro es contra terceros. Es tan caro como el de un auto cero kilómetro. Ronda los 3 mil, 4 mil pesos por mes”.