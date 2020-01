El recital del Indio en Olavarría, uno de los más impactantes trabajos de Pablo Funes

Los shows de la temporada pasada en Mar del Plata, el recital del Indio Solari en Olavarría, el recital de Ciro y los Persas en el Movistar Free Music, el incendio en la distribuidora Torres y Liva, el de Caromar, Bonano, los actos presidenciales realizados en la ciudad, entre otros, fueron algunos de los numerosos sucesos que le tocaron captar mediante su drone a Pablo Funes. En diálogo con “el Retrato…” el reconocido piloto marplatense recordó dichos episodios a la vez que se refirió al crecimiento de la actividad en el último tiempo.

En tal sentido, Funes no dejó lugar a dudas al ser consultado por “el Retrato…” sobre cuál fue el espectáculo más importante que le tocó cubrir y aseguró: “El más impactante fue el del Indio en Olavarría y el que en su momento me llevó a ser un poco más conocido para la gente” y añadió: “He hecho diferentes eventos. He tenido diferentes coberturas pero el más trascendental fue ese a nivel impacto y mediático”.

Asimismo, recordó que también le ha tocado estar en Mar del Tuyu en el rescate de la ballena y salir en TN, en el acto de cierre del presidente en Mar del Plata como así también en otras visitas del presidente Mauricio Macri a la ciudad, etcétera.

A su vez, resaltó su cobertura en lo fue el incendio de la distribuidora Torres y Liva y en otros siniestros que se registraron en la ciudad. “He cubierto varios incendios como el de Caromar, el de Bonano, el incendio de una papelera, otro en el Marquesado”, enumeró.

“Cuando empecé a filmar incendios tuve una reunión con la gente de bomberos, a quienes les agradezco, dónde me han explicado de corrientes, temperaturas y forma en las que envuelve el calor en la altura. Al rendir el examen de piloto de drone uno rinde preguntas. Hay de meteorología, de normativas, pero es muy necesario entender de vientos, porque hay distintos vientos en altura. Van cambiando”, expresó.

Seguidamente, Funes hizo hincapié en cómo se maneja la cobertura de eventos y manifestó: “Tengo imágenes que las hago a costo propio. Otras las hago para algún interesado que adquiere las imágenes. Pueden ser compañías de seguro para peritajes, por ejemplo. Pueden pedir desde juzgados o fuerzas policiales”.

“El otro día me pidieron para un vuelco. Hay de todo. Hay muchos que levantan de las redes, retwittean. Yo no soy periodista, sino que soy piloto de drone, lo tengo certificado y hago fotografía y vídeo como complemento a mi vuelo”, señaló a la vez que comentó que “después hay corresponsales en los medios y muchos de ellos incorporaron drones y les piden imágenes”.

Por otra parte, aseguró que la tecnología está instalada dentro del periodismo y recordó que hace unos días le tocó captar un evento de magnitud. “Fui a cubrir lo de la eronave Cessna con nueve personas entre pasajeros y tripulantes a bordo, que aterrizó de emergencia en un maizal en Otamendi. Me entero que estaba perdido y salgo a la zona de búsqueda sin saber si había aterrizado y en el transcurso de diez minutos me dicen que ya aterrizó. Obviamente yo no sabía cómo había aterrizado. Entonces decidí ir. Consideré que era una noticia, porque no era normal un aterrizaje de un avión de esas características un día de esas características a nivel temporal y llegué al lugar e hice las imágenes”, describió.

“Las imágenes las compartí con las autoridades a modo de que hicieran llegar a la Junta de Aviación y que supieran cómo estaba todo y algunas fueron a los medios”, aseguró a la vez que resaltó que lo llamativo del caso resultó ser que al rato, le comenzaron llegar de conocidos sus propias fotos y nadie sabía de dónde habían salido las mismas. “En un rato había crecido todo”, subrayó.

– ¿Qué futuro le ve a los drones?

– El futuro desde la parte de tecnología va a ser muy importante. Hoy por hoy entiendo que muchos organismos están dotando de drones para hacer tareas que antes las hacían enviando personas. Torres, líneas de alta tensión, etc. Por otro lado venimos corriendo con el último caballo. En Europa, en España, cuando salió lo de los drones estaba todo muy invadido y comenzaron a hacer todo muy restrictivo. Yo siento que nosotros vamos a terminar teniendo muchas restricciones, pero en función de autorizaciones. Vamos a pasar a la prohibición absoluta porque nos cuesta adaptarnos al término medio. Es como que tenemos desconocimiento y va a ir cambiando todo.