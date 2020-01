Denuncian mala praxis en el Hospital Español y los responsabilizan de varias muertes de jubilados

Una serie de denuncias por mala praxis sacude al Hospital Español por las muertes, en los últimos tiempos de varias personas, en el mencionado centro asistencial. Acusan a sus autoridades y personal de negligencia médica , abandono de persona que precedieron al menos a dos de los fallecimientos. Por estas horas Gabriela Muñiz y Milena Rodríguez presentarán la denuncia ante la Justicia , la que alcanzará además al PAMI.

La manifestación convocada a traves de las redes sociales movilizó a varias personas que vieron morir a sus seres querido en ese lugar. En tal sentido pegaron un cartel en la entrada del Hospital con los nombres de 17 personas que fallecieron luego que fueran internados allí.

Gabriela contó que “hace ocho días falleció mi papá luego que le rechazaran internarlo por dos oportunidades, luego que llegara con dificultades respitarorias. Estuvo una semana con pésima atención médica; un día llegue y hacia siete horas que tenía una chata puesta que le produjo un infección en la piel. Es más, un día que estaba en terapia le habían apagado el oxígeno, como queriendo dejarlo morir….”

Afirmó que “ninguna autoridad del Español nos ha recibido. Sí me atendió el intendente Guillermo Montenegro, pero se excusó diciéndome que no me podía ayudar en nada”, acotando que este martes habremos de ir ante la Justicia para que investiguen estas muertes dudosas.

Por su parte Milena indicó que “mi mamá , Liliana Algañaraz (55) entró con convulsiones y luego de estabilizarla la mandaron a mi casa. Luego de 48 horas presenta el mismo cuadro y la internan. La medicaron por 48 horas y todo seguía igual. Después la pasan a terapia porque convulsionó y me dijeron que tenía una posible leucemia y que debían punzarle le médula y hacerle transfunciones . Horas después me llaman que mamá había tenido un paro y cuando llego me informan que había muerto”

Cabe señalar que el Hospital Español acarrea una triste fama de conflictos laborales y de denuncias de mala atención, a pesar de los cuales el PAMI continúa derivándole pacientes.

Por último es de remarcar que luego de esta denuncia, en las redes sociales muchos sumaron el nombre de otras personas que luego de ser internados en el lugar, fellecieron. Su gran mayoría asociados al PAMI,.