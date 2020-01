Cherutti prepara un verano “formidable” en un nuevo escenario

Protagonista y responsable de varios de los más grandes éxitos que han tenido las temporadas teatrales en Mar del Plata en las últimas tres décadas, Miguel Angel Cherutti vuelve a ponerse al frente de un espectacular music hall, rodeado de jóvenes nuevos artistas y abriendo un nuevo escenario para el teatro en Mar del Plata.

Desde este 6 de enero, de lunes a miércoles a las 22:30, “Son Formidables”+ llena de luces, risas, baile y muchas sorpresas el segundo piso del Hotel Uthgra Presidente Perón, preparado especialmente este verano para convertirse en el escenario del humorista e imitador.

El espectáculo que estará durante enero y febrero en el hotel de Tucumán y Rawson, tendrá como principales atracciones a la joven bailarina Ayelén Garavaglia en su debut como media vedette, acompañada por los bailarines de destacada trayectoria Vicky Dolan, Julián Morán y Stefania Pastocchi, y al sorprendente Martín Savi, quien con sólo 15 años ha recibido el legado artístico y vocal de Cherutti.

También se suma al espectáculo “El Memo Senas”, imitador que saltó a la fama en Talento Argentino y luego participó de reconocidos programas nacionales como PPT con Jorge Lanata y Polémica en el Bar. De esta manera, Sergio Massa, Mauricio Macri, “El Diego”, Chayanne y muchos más, se darán una vuelta por el escenario del Presidente Perón.

La producción, los vestuarios, los ensayos y todos los detalles del back están a cargo de Fabiola Alonso, esposa de Miguel.

“Hace cuatro meses que sus papás confiaron en mí para ser su couch vocal y realmente es un orgullo y una alegría poder estar acompañado por él en este espectáculo”, indicó el humorista, que también no duda en mostrar su felicidad ante el nuevo escenario que le tocará inaugurar: “Me encantó la idea cuando me lo propusieron. No podía decirles que no a Luis Barrionuevo y Norberto Latorre por la gran relación que nos une hace años. El espacio va a quedar hermoso. Va a ser un escenario verdaderamente teatral, con muy buena iluminación y sonido, abierto no sólo a los afiliados del gremio de gastronómicos sino a todo el público en general”.

Si bien “Son Formidables” se puede encuadrar en el género de music hall, Miguel prefiere asociarlo con sus inicios artísticos en el café concert: “Es ese estilo, pero habrá muchos vestuarios, cambios, rutinas, imitaciones. Va a tener más ritmo que aquellos espectáculos de mis comienzos y que el unipersonal que venía haciendo. Es muy loco realmente lo que viviéremos esta temporada. Cuando analicé la propuesta me encantó y quise hacerla sin dudar”, volvió a remarcar.

Pero Mar del Plata no será el único lugar que cuente con su presencia este verano. Tras “un año complicado donde hubo de todo”, sintió las ganas de ponerse la mochila “y remarla como siempre”. Por eso, jueves, viernes y sábado estará en Colón, Entre Ríos, con un espectáculo similar, au