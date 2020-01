Eduardo Zanoli y sus 50 años de Sonido: “Voy a seguir haciendo este programa hasta que me digan basta”

Después de haber cumplido medio siglo en frente del programa mítico de la radiofonía marplatense, “Sonido”, que se transmite desde 1970 por Radio Brisas, Eduardo Zanoli, dialogó con “el Retrato…” y realizó un balance de lo que le dejaron estos 50 años de profesión. “Voy a seguir haciendo este programa hasta que me digan basta. Hace muchos años que tendría que haber dejado, pero ¿qué hago sino hago esto? Esto es mi vida”, confesó.

El programa mítico de la radiofonía marplatense festejó este jueves su aniversario número 50, ya que el mismo tuvo su debut el 2 de Enero de 1970. En ese marco, este jueves desde las 10 de la mañana y hasta las 17 se llevó a cabo una transmisión especial de “Sonido” desde La Casa del Puente, ubicada en Quintana 3998, esquina Dean Funes, para celebrar el medio siglo del programa que conduce Eduardo Zanoli.

“Empezamos esta historia en 1970 e hicimos el aniversario número 50 con una transmisión especial desde La Casa del Puente, de la cual participaron diferentes personalidades que nos acompañaron en todos los años de Sonido”, resaltó el referente del programa radial que se emite de lunes a viernes de 15 a 17 horas por Radio Brisas.

En tal sentido, Zanoli expresó: “Cada día que empiezo y desde aquella jornada de 1970 no preparo nada. No sé lo que puede ocurrir. Pienso que la radio es la espontaneidad y la proveedora de noticias de los otros medios. Después, en el transcurso de los programas se van surgiendo las cuestiones que haya que tratar” y agregó: “Siempre he tratado de moverme sobre las necesidades de la ciudad y la gente, tratando de lograr algunas propuestas que se hagan efectivas”.

“Tuvimos la Bolsa del Libro que sirvió para que muchos jóvenes puedan intercambiar los mismos y hacer menos onerosa la compra de libros”, recordó el referente radial a la vez que comentó que no existe otro programa de la misma naturaleza que “Sonido” en Mar del Plata. En relación a lo anterior, explicó que en principio el programa se emitía de lunes a lunes por Radio Brisas. “No hay ningún programa en Mar del Plata que haya durado 50 años con un mismo conductor. En el país dudo que haya alguno también”, aseguró.

Seguidamente, hizo hincapié en los cambios que se suscitaron en el mundo de la radio en el marco de estos 50 años de ejercicio de la profesión. “Cuando yo llegué todavía había bandejas gira discos con diferentes revoluciones. Los operadores manejaban las bandejas gira discos y abrían los micrófonos, no había casetes ni nada de eso, sino que eran todas grabaciones que se hacían con cinta abierta”, relató.

“Alguna vez estando en la Casa del Puente en 1971 salía un tren con rumbo a Bariloche. Yo quería hacer la transmisión directa desde arriba del tren, pero no había en ese momento micrófonos inalámbricos. Por eso, el técnico llevó un cable que medía como 200 metros hasta arriba del tren y pasaba por ahí pegadito a la Casa del Puente”, describió a la vez que comentó que tampoco había celulares, internet, etcétera.

En ese contexto, explicó que hoy en día hay muchas propuestas radiales. “Cuando comencé había solo dos radios de aptitud modulada LU6 y LU9. Inauguramos la primer FM que hubo en Mar del Plata, haciendo un programa radial con un reconocido operador histórico de la ciudad, pero hoy en día ha cambiado todo”, contó y añadió que “hoy la información llega más rápido y todo es mucho más dinámico, más efímero incluso”.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre cómo ve la televisión en la actualidad, respondió que en Mar del Plata “hay una diferencia con la década del 60, que había varios programas que se hacían en la ciudad, lo cual hoy eso prácticamente no ocurre, ya que son muchas producciones independientes las que hay que hacen un esfuerzo muy grande para aparecer en los espacios de cable”.

“No es lo mismo que sucedía en aquellos años que había programas que duraban mucho más. Recuerdo un programa de los sábados a la tarde que era con público. Eso en Mar del Plata se perdió y ya hace muchos años que no está”, remarcó.

A su vez, se refirió también a que “los noticieros que hacen hoy tienen mucha capacidad técnica, son muy ágiles y en aquellos años costaba más, porque había que filmar y revelar lo que se filmaba, hacer el texto para los periodistas y ponerle una imagen”.

Por último, Zanoli habló de lo que viene, después de cumplir 50 años con “Sonido” y reconoció: “Voy a seguir haciendo este programa hasta que me digan basta. Hace muchos años que tendría que haber dejado, pero ¿qué hago sino hago esto? Esto es mi vida”.

“El día que crea que puedo ser útil y tenga conciencia que puedo a lo mejor aportar algo, intentaré seguir adelante con eso. Espero que la vida me dé la posibilidad de tener por lo menos tener un poco clara la mente para no andar diciendo macanas”, concluyó el icónico referente de “Sonido” en conversación con “el Retrato…”

Fotos: Radio Brisas