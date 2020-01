Personal municipal realiza trabajos de mantenimiento y reparación de la Plaza Pueyrredón

El intendente Guillermo Montenegro, supervisó los trabajos de mantenimiento y reparación en Plaza Pueyrredon y diálogo con vecinos que se acercaron para agradecer estas tareas al tiempo que le transmitieron otras inquietudes del barrio.

A través del Ente Municipal de Servicios Urbanos, se realiza por estas horas la puesta en valor de esta plaza emblemática de nuestra cuidad.

Se trabaja en la pintura y mantenimiento de los juegos infantiles, a la vez que se retiraron aquellos que no estaban en condiciones para su uso. Además, se realizará una revisión de los baños públicos y el acondicionamiento de las postas aeróbicas que funcionan en la plaza.

Desde el Departamento de Espacios Verdes, dependiente del EMSUR, informaron además que, con el fin de eliminar el peligro existente en la plaza respecto al estado del arbolado, el Departamento Operativo de Poda se encargó del retiro de restos de árboles muertos, poda de formación y de ramas con riesgo de caída, elevación de fustes de algunos ejemplares y despeje de luminarias.