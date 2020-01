Con música, deportes y recreación en la plaza dio comienzo “Divertite en tu Barrio”en Felix U. Camet

Se llevó a cabo la fecha inaugural del programa “Divertite en tu Barrio”, una iniciativa que acerca la actividad deportiva, recreativa y musical a diferentes zonas de Mar del Plata y Batán.

La plaza de Félix U. Camet (ubicada en Ruta 11, km. 505) fue el escenario elegido para dar el puntapié inicial a esta movida mediante la cual se invita a la familia a que juntos se genere un espacio de encuentro en cada uno de los lugares de pertenencia.

“Divertite en tu Barrio” es un programa de participación libre y gratuita, donde a través del juego, la música y la alegría se busca vivir un momento diferente.

El titular del EMDER, Andrés Macció explicó la intención de estas jornadas: “Es un programa de la Dirección General de Políticas Deportivas. Hoy comienza y el objetivo principal es traer una jornada deportiva con todo el equipamiento de la Dirección. Esto continúa durante enero y febrero para complementar la colonia deportiva recreativa por la mañana. Entonces para estos chicos que no pueden asistir, se trae esta actividad”.

Alejandra Urquía, vicepresidente del área, amplió: “Es importante estar en los barrios. Para nosotros es importante. Es una jornada diferente para los chicos con juegos que habitualmente no ven en su escuela y que lo hagan en su propio barrio”.

Además, las jornadas acercan a los barrios a equipos de las áreas de Salud y Zoonosis. Sobre esto, Verónica Pasmisciano, representante del área de Salud explicó las tareas que realizan: “La idea es acompañar al EMDER con actividades preventivas como la educación sobre cuidados de la exposición solar, la alimentación y toma de presión para los más grandes”. Por su parte, el área de Zoonosis del municipio realiza campañas informativas de tenencia responsable de mascotas, vacunación antirrábica y esterilización de las mascotas.

El cronograma de la primera quincena enero es la siguiente: lunes 6 en San Martín (Centro Barrial y Cultural de Galicia 2691); miércoles 8 en Sagastizábal y Jovellanos; viernes 10 en barrio Pueyrredon (Los Inmigrantes y Scicilia); lunes 13 en El Jardín (Chajá entre Piedrabuena y Mosconi) y el miércoles 15 en el barrio Santa Rosa (El Rincón de los peques, Calle 38 y 432).

Cabe señalar que la semana que viene se inaugurarán otras actividades veraniegas, como “Guardavidas Junior” y “Mar de Chicos”.