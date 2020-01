UCIP: El último mes del año cerró con caída de ventas de un 3,58% en Mar del Plata

El relevamiento realizado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la UCIP indica que las ventas en unidades se redujeron un 3,58% en comparación con el mismo mes del 2018.

Para el informe que fue realizado por la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata se encuestaron comercios pertenecientes a distintos rubros como es el de alimentos y bebidas; artículos deportivos y recreación; bazar y regalos; bijouterie y accesorios; calzado y marroquinería; electrodomésticos y artículos electrónicos; indumentaria y lencería; joyerías y relojerías; jugueterías; librerías; perfumerías y cosmético; textil blanco y ropa de cama; y videojuegos, consolas e informática.

El sondeo realizado a los distintos comerciantes indicó que la variación en porcentual en unidades vendidas comparando diciembre de 2019 respecto a diciembre 2018 fue del 3,58%. Entre los 12 Centros Comerciales a Cielo Abierto que participaron de la encuesta se destacan Alberti, Microcentro, Güemes y 12 de Octubre.

El presidente de la UCIP, Dr. Raúl Lamacchia, indicó “durante el trabajo de campo para la recolección de datos se pudo percibir que éste último fin de semana, con la llegada de turistas, se ha potenciado el consumo que si bien no ha llegado a igualar al movimiento del año pasado, sí ha permitido reducir considerablemente la incesante caída de estos últimos meses”. Por otro lado, varios comerciantes consideraron al clima como una de las causas del aumento de los niveles de venta debido a que si bien los días no se prestaron para playa, sí estuvo agradable para recorrer y visitar los Centros Comerciales a Cielo Abierto.

De acuerdo a las expectativas para los próximos tres meses indicaron el 52,7% indicó que aumentará el nivel de ventas, mientras que un 33,3% cree que se mantendrán igual y sólo el 13,88% que disminuirán.

Relacionado con la actualidad económica, se les consultó su opinión sobre el impacto que generarán las nuevas medidas implementadas por el gobierno nacional para la cual el 47,22% indicó que con respecto a su empresa serán neutras; el 25% que serán positivas; y el 27,77% que impactarán de forma negativa.

Por último y para conocer si habrá una variación de precios en las siguientes semanas, la encuesta realizada por el DESE consultó si aún tenían en sus comercios precios que aumentar debido a que no hayan trasladado los últimos incrementos. Con respecto a este punto el 73,3% indicó que les falta aumentar, teniendo en cuenta sobre todo que en el rubro de indumentaria están llegando las nuevas colecciones para otoño, y el 26,7% que no tendrán variación en los costos las próximas semanas.