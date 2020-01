Despiden al “patovica” que golpeó al joven en La Normandina, quien milagrosamente resultó ileso tras el ataque

Luego de la agresión sufrida por un joven en los festejos de Año Nuevo en un boliche ubicado en la zona de Playa Grande de Mar del Plata, la víctima que fue golpeada violentamente por un patovica, cuyo video circuló por las redes sociales, se encuentra fuera de peligro. Además, el empleado responsable del ataque fue despedido.

“Gracias a Dios caí bien y no me pasó nada, podría haber sido otra persona y me podría haber matado. Es una lástima que una persona así esté para cuidarnos”, afirmó la víctima, Joaquín Arras, que a pesar del ataque sufrido resultó ileso del mismo, según fuera confirmado por Telefé Mar del Plata.

Asimismo, el joven manifestó que las autoridades de la empresa para la cual trabaja el agresor se comunicaron con él “para ver cómo estaba” a la vez que explicó que “eran los únicos responsables de la seguridad del mismo boliche. Caigo al piso y sinceramente no me acuerdo más nada. Es algo inentendible. Esa persona es un animal“.

“Si ves el video claramente se ve que me podría haber matado. Mínimamente pido que me diga mira me equivoqué”, apuntó Joaquín y confirmó que realizará la denuncia correspondiente tras la agresión física que sufrió: “Voy a hacer la denuncia contra la persona. Me interesa que este animal no esté más en contacto con la gente, es por lo que voy”.

De todas formas, el empleado que prestaba servicio ya fue despedido, ya que el boliche tenía el servicio de seguridad tercerizado y luego de este incidente le pidieron a la empresa que prestaba el servicio que ese guardia no trabaje más.

En relación al motivo que originó la agresión sufrida, expuso que “se armó un quilombo en el estacionamiento” porque a uno de sus amigos le habían destrozado el auto. “Se empezaron a pelear algunos y de la nada apareció este animal y me golpea”, indicó.

Desde la Fiscalía de turno confirmaron que tampoco hay registros de ingresos en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), por lo que no pueden intervenir de oficio. “Si no hay denuncia y no podemos confirmar que hubo lesiones graves no podemos intervenir”, explicaron.

El hecho se produjo en la madrugada del 1º de enero. En el video se puede ver que se generan incidentes detrás de los balnearios de Playa Grande y el patovica irrumpe en medio de la escena, toma por los hombros al joven y lo arroja violentamente contra el piso. El chico golpea su cabeza contra el suelo y queda inconsciente.