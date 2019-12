Daniela Castro asume en la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de la Pcia. de Buenos Aires

En el marco de su reciente designación como Directora de Políticas de Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, la referente del Movimiento Popular la Dignidad, Daniela Castro, dialogó con “el Retrato…” y expresó que “la idea es poder llevar todo el estado al territorio de la provincia de Buenos Aires como herramienta fundamental”.

Daniela Castro, la cual formará parte del nuevo Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, a cargo de Estela Díaz, explicó que el esquema será bastante parecido a cuando fue Directora de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. “Algunas semanas estaré en La Plata como lugar de gestión y otras saldré a recorrer la provincia, porque ahora el trabajo es para todos los municipios. El resto de los días o los fin de semana estaré en Mar del Plata atendido las necesidades”, describió.

En tal sentido, ex directora de Derechos Humanos de la Provincia, que en los próximos días viajará a La Plata para sumarse al gobierno de Axel Kicillof, apuntó que “es mucha la iniciativa que se está teniendo para trabajar todo lo que tiene que ver con diversidad de género, etcétera, lo cual se viene trabajando en Mar del Plata desde hace varios años y muy bien”.

“La idea es poder llevar todo el estado al territorio de la provincia de Buenos Aires como herramienta fundamental de todo como prevención, inclusión, inserción al estado a través del cupo laboral trans. Hay muchos trabajos por hacer a partir de ahora”, señaló.

Asimismo, detalló que con excepción de Mar del Plata que tiene militancia desde las organizaciones sociales “son muy pocos los municipios que tienen una Secretaría conformada. Es una tarea increíble, pero estoy muy dispuesta a llevar adelante”, afirmó.

En relación al momento personal en que la encuentra esta reciente designación, explicó: “Muy bien parada, con mucha más experiencia, más ganas. En estos últimos años le he dedicado mi vida a la militancia del género y a la militancia sobre lo social, lo cual me ha enriquecido muchísimo el alma para poder ser más sensible a la problemática y a partir de ahí ver de qué manera se aborda cada una de las cosas”.

Por último, remarcó que ahora armarán un equipo de trabajo. “Algunos compañeros tendrán que viajar y comenzar nuevas tareas, pero todo va a continuar exactamente igual. Nos repartiremos tarea con Matías como lo venimos haciendo hasta acá” y añadió que su anhelo para el 2020 “es tierra, techo y trabajo para todos y todas”.