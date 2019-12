Duras acusaciones de Manino Iriart al titular del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata

El diputado provincial (MC), Rodolfo Manino Iriart, formuló fuertes críticas contra el presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Martín Merlini, al considerar que “tuvo una mala gestión” y “seguramente deberá dar explicaciones por algunos de sus actos”.

Iriart, quien integró la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, indicó: “hay varias denuncias contra Merlini, por lo que estamos evaluando los pasos a seguir para darle curso por la vía correspondiente”.

Según Iriart “no sólo tuvo una mala gestión, incumpliendo mucho de lo que anunció que haría para mejorar el puerto, sino que su paso por la administración portuaria quedará en el recuerdo por acciones reprochables, por las que deberá dar explicaciones”.

En ese sentido, agregó: “A modo de ejemplo se puede mencionar que hubo un ícono de la persecución, que se habría terminado convirtiendo en fuente de intentos de negocios. Concretamente, le sacaron un local donde se dictaban cursos al Centro de Formación Profesional 416, que está frente a la UTN, con el objetivo algún negociado inmobiliario”.

Iriart también recordó que “hubo denuncias por contaminación, con intervención de la Justicia”.

Si bien es cauto a la hora de hacer denuncias públicas, y no es habitual en su estilo y formas de actuación, Iriart considera que “se ha llegado a una instancia, se han pasado algunos límites, que amerita explorar algún tipo de investigación sobre Merlini y su gestión”.

“Hay que revisar la cantidad de nombramientos millonarios a familiares y por política”, sostuvo.

Otra de las maniobras “incluiría ejercer presión sobre algunos empleados para firmar documentación. Existirían documentos que lo certifican”.

Sugirió que “habría que realizar una auditoría para determinar el grado de irregularidades que se pudieron haber cometido”.

“Nos llegaron distintos comentarios -continuó- acerca de que importantes referentes del sector portuario habrían sido blanco de actitudes prácticamente mafiosas. Todo eso debe ser debidamente aclarado”, expresó Iriart.

Por otro lado, indicó: “No se notó que Merlini haya puesto tanto énfasis en la puesta en funcionamiento de scanners para que, como dijo el diputado Abad hace tres años, no se conjeture con supuestos temas de narcotráfico desde el puerto local. Sí puso énfasis en perseguir a algunos empleados y en hacer negocios”.

“Es una pena que si hoy repasamos las declaraciones de cuando asumió en el 2016, nos damos cuenta que hizo y ocurrió todo lo contrario a lo que pregonaba”, dijo Iriart.