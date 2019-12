Agustina Massone II: En el Olímpico los pozos conspiraron contra una mejor performance en la bicicleta

Después de haber obtenido el noveno lugar del Triatlón Olímpico que se realizó el 15 de diciembre pasado en la ciudad, la joven marplatense, Agustina Massone, dialogó con “el Retrato…” y confesó estar “muy conforme” con la performance realizada por la misma en dicho evento deportivo del que participaron más de 500 triatletas de diferentes partes del país. “Sé que en la bicicleta podría haber ido más rápido, pero me daban un poco de miedo los pozos”, apuntó la joven.

Agustina Massone tiene 26 años y consiguió un noveno lugar en el Triatlón Olímpico que se realizó recientemente en Mar del Plata, después de obtener un tiempo de dos horas 36 minutos y 18 segundos. En el evento compitieron 500 triatletas de 67 ciudades de siete provincias de Argentina y la prueba consistió en recorrer 1500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo.

“Me quedé conforme con la performance de Mar del Plata, llegué dos días antes. Hice 2 horas, 36 minutos y 18 segundos de tiempo, era más o menos lo que esperaba. Sé que en la bicicleta podría haber ido más rápido, pero me daban un poco de miedo los pozos, porque las calles están un poco destruidas”, explicó.

Al ser consultada por “el Retrato…” sobre los inicios en el deporte recordó: “En 2018 empecé con triatlón, pero hacía natación desde que era muy chica y empecé a correr en 2012 más o menos primero sola y después me enganché mucho con un grupo de running en Mar del Plata”.

“Yo toda mi vida quise hacer triatlón, pero no podía porque no tenía plata para comprarme una bicicleta. Mis papás me habían dicho seguí corriendo y nadando que en algún momento lo iba a poder hacer. Recién lo pude concretar cuando me mudé a Austria”, expresó la joven marplatense que hoy se encuentra viviendo y realizando un Doctorado en Austria desde agosto de 2017.

Asimismo, describió que en Austria desarrolla su actividad con un entrenador, el cual se encuentra encargado de diagramar los entrenamientos diarios que incluyen las tres disciplinas. “En Mar del Plata hacía las cosas por separado y cada preparador respecto de cada uno de los deportes no sabía lo que hacía aparte, no importaba que haga otras cosas además”, precisó.

“Las tres disciplinas (natación, ciclismo y atletismo) me gustan mucho. No podría elegir una por sobre la otra”, confesó la marplatense a la vez que comentó que “en Austria a veces con el clima se complica un poco más entrenar, más que nada en ciclismo, pero compré unos rodillos que permiten hacer entrenamientos virtuales y demás”.

En tal sentido, la joven hizo hincapié en los tiempos que dispone a diario para realizar un entrenamiento de alta intensidad a la vez que desarrolla sus estudios. “Me levanto muy temprano en la mañana, por ejemplo 5:30 de la mañana, y voy a nadar. Luego, voy a la oficina y hago las 8 horas de trabajo en un Instituto. Los días de semana hago entrenamientos más cortos de una hora o una hora y media de ciclismo o trote”, expresó.

“Dependiendo de cada semana es la intensidad del entrenamiento también. En general hago 7 horas semanales y una semana más intensa entre 10 y 15 horas a la semana previo a cada competencia”, subrayó Massone en conversación con “el Retrato…”

“Me quedo en Argentina hasta el 10 de enero. Se extraña mucho la ciudad y el país. Allá hay latinos y gente de España, pero no argentinos”, reconoció la joven que se encuentra viviendo en Austria desde agosto de 2017 a la vez que aclaró que, si bien entrena a diario, tiene una vida social muy activa en ese país. “Creo que no podría estar en pareja con alguien que no sea deportista, porque siento que no me entendería”, agregó.