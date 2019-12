Agustina Massone I: Una marplatense que busca en Austria su Doctorado y ahora va por el Medio Iroman

La joven deportista marplatense, Agustina Massone, de vacaciones en su ciudad natal tras un ajetreado año en el Doctorado que se encuentra cursando en Austria como Ingeniera en Materiales, visitó “el Retrato…” y habló de sus objetivos deportivos , triatlón de por medio. Feliz con su noveno puesto conseguido en el reciente Olímpico corrido recientemente en Mar del Plata, hizo hincapié en lo que viene para su carrera profesional como así también se refirió al crecimiento de la actividad deportiva en el último tiempo. “Mi objetivo es el medio Ironman 70.3 que se desarrollará en mayo en Austria”, remarcó.

Agustina Massone tiene 26 años, se recibió de ingeniera en materiales en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en 2015 vivió en Alemania y en agosto de 2017 decidió irse a Austria, a los efectos de realizar un Doctorado en su carrera. Hoy, además de continuar sus estudios en el exterior y de haber obtenido un noveno lugar en el Triatlón Olímpico que se realizó el 15 de diciembre pasado en la ciudad, se encuentra preparándose para competir en el medio Ironman que se disputará en mayo.

En tal sentido, destacó el desarrollo y crecimiento del triatlón en los últimos años en el país y puntualmente en la ciudad. “Creció un montón este deporte en el último tiempo y ahora en Mar del Plata hay mucha gente que corre sobretodo. En cuanto al triatlón puntualmente también creo que se incrementó y hay muchos triatletas marplatenses que son buenos”, señaló.

“La principal diferencia de Mar del Plata con Austria en cuanto a esta disciplina es en relación al equipamiento. Allá están mucho más preparados y más teniendo en cuenta que el triatlón es un deporte caro. Una bicicleta promedio más o menos buena está 2 mil euros por ejemplo más todo el equipamiento que después se necesita como el casco de la bici, el traje de neoprene, t raje de triatlón, las zapatillas, etcétera”, remarcó.

Por otra parte, hizo hincapié en que entre sus próximos objetivos deportivos se encuentra el medio Ironman 70.3 que se desarrollará en mayo del próximo año en Austria. “Mi objetivo es llegar dignamente, básicamente porque es el primero que hago”, reconoció y añadió que también anhela clasificar para el mundial.

En relación a la alta exigencia deportiva, describió: “En ese momento lo que te juega es la cabeza. Si hay algún momento en que las piernas no te responden, es cuando tenes que decir bueno hay que seguir. Ahí pensás en que todo lo que entrenás y venís haciendo para algo tiene que valer”.

-¿Cuál es tu sueño?

-Yo quiero seguir trabajando como ingeniera, pero me encantaría también trabajar en una empresa de bicicletas por ejemplo o algo relacionado con el deporte. Después de terminar el doctorado, me gustaría conseguir algo así. No sé si me gustaría vivir como triatleta, llega un momento que la gente se retira y después siguen viviendo de los sponsors y demás.

-¿Ves cercanos tus objetivos?

-El Olímpico no sé si lo veo tan cercano, pero trabajar de eso por ahí sí. Mi meta ahora es llegar a hacer un Ironman, no se si en un futuro cercano o lejano, pero bueno lo tengo, se puede. Muchos profesionales solamente entrenan, pero yo trabajo y estudio además.