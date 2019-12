Maxi Abad: “Nosotros no estamos dispuestos a votar un aumento del 75% para el inmobiliario urbano”

Sin acuerdo en algunos de los puntos clave del paquete impositivo que Axel Kicillof envió a la Legislatura, las negociaciones volvieron a quedar empantanadas. Con mayoría en el Senado, la oposición no bajó al recinto y el peronismo llamó a un cuarto intermedio hasta el lunes. El jefe de los diputados de Vidal destacó que el gobierno no aceptó modificaciones, e indicó que “Nosotros no estamos dispuestos a votar un aumento del 75% para el inmobiliario urbano”, agregó.

Luego de una frenética jornada de negociaciones del jueves, este viernes las conversaciones empezaron por la mañana. La sesión en el Senado había sido convocada para las 12, pero -sin acuerdos- se pidió un cuarto intermedio hasta las 15.

Alrededor de las 14, sin avances en las negociaciones, la vicegobernadora Verónica Magario cruzó la plaza San Martín, que separa la Gobernación bonaerense de la Legislatura para mantener una reunión con el propio Kicillof y el titular de Arba, Cristian Girard. La postura del Gobernador fue determinante: “los porcentajes no se modifican”. Magario volvió al Senado con las manos vacías.

Sobre las 15 y sin quórum, los senadores del Frente de Todos bajaron al recinto y pidieron un cuarto intermedio hasta el lunes. Se trata de una formalidad para evitar tener que hacer otro llamado a sesionar, trámite que debe hacerse con 48 horas de anticipación.

Más temprano, Kicillof dejaba entrever su malestar con los legisladores de la oposición. “Vidal se fue de viaje y el ex jefe de Gabinete (Federico Salvai) tampoco está en la provincia. Se está tratando de definir cómo funcionará la oposición”, dijo el Gobernador a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno. “En el senado, la oposición tienen mayoría y la negociación se complejizó por que hay muchos interlocutores”, agregó.

Para la oposición, la clave en la negativa de votar el proyecto tiene que ver con la decisión de Kicillof de no bajar el porcentaje de aumento en el Inmobiliario Urbano.

La ley proponía que las propiedades con un valor fiscal superior a $680.877 pagarían 75% de aumento. Los legisladores de Juntos por el Cambio argumentaron que una propiedad con ese valor fiscal no implica que se trate de una persona con cuantiosos recursos.

La ley entró el 24 a la tarde y no tuvimos tiempo para trabajar y generar los consensos. Pero aún así mostramos absoluta disposición a generar los acuerdos“, dijo el diputado Maximiliano Abad.

El jefe de los diputados de Vidal destacó que el gobierno no aceptó modificaciones. “Nosotros no estamos dispuestos a votar un aumento del 75% para el inmobiliario urbano”, agregó.

Abad afirma que el bloque de senadores y diputados estarán dispuestos a continuar con las negociaciones y sesionar en extraordinarias para que el Gobernador cuente con una ley impositiva.

Por la tarde, los legisladores de Vidal brindaron un conferencia de prensa acompañado por los intendentes de Juntos por el Cambio. Jorge Macri, intendente de Vicente López, dijo que existió “voluntad” de por parte de la oposición de darle al Gobernador las herramientas para gobernar. El alcalde aseguró que se trabajó mucho para lograr consensos aunque no fueron posibles de alcanzar. Y además insistió con el polémico aumento del 75% a un sector importante de los propietarios de inmuebles de la provincia. “Dos millones y medio de bonaerense pagarán ese 75% de aumento que Kicillof considera que es para los ricos“, aseguró.

Fuent5e: www.lapoliticaonline.com