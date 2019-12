El pago de los bonos a jubilados, pensionados y titulares de AUH colapsó los bancos

El Banco Provincia literalmente colapsado fue lo que se vio este viernes en la City marplatense. En otras entidades la espera era importante, pero no alcanzaba la magnitud de El pago a los titulares de la AUH del bono de $2000 por hijo , más a los que les correspondía el “subsidio extraordinario” de hasta $5000 pesos a los jubilados que cobren mensualmente de Anses, a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a los beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no graciables a cargo del ente previsional, hizo que la cola en San Martín y Córdoba se extendiera por decenas de metros para ingresar a la entidad bancaria.

Cabe señalar que comenzaron a percibir los $5000 los titulares de pensiones y los jubilados el haber mínimo, de $14.067,93. Quienes perciban un haber superior al mínimo, el bono será “igual a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $19.067,93”. Así, quien perciba una jubilación de $17.067,93, por ejemplo, cobran 2000 pesos adicionales.

El bono será abonado a quienes perciban un único beneficio. Así, quien cobre una jubilación y una pensión, por ejemplo, no cobrará el refuerzo.

El pago del bono llega una semana después de que el Congreso votara, a instancias del Ejecutivo, suspender por 180 días la aplicación de la ley de movilidad de jubilaciones y asignaciones. En ese lapso, el Gobierno definirá por decreto aumentos trimestrales para jubilados, pensionados, titulares de asignaciones familiares y de AUH. Según adelantó, pagará una suma fija. Eso impactará con más fuerza en las remuneraciones más bajas y tendrá menos incidencia en los haberes más altos.