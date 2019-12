La Cooperativa de Electricidad Balcarce cierra un año “positivo” y se prepara para lo que viene

Ya cerrando el año, Jorge Guzmán (FOTO), presidente de la Cooperativa de Electricidad de Balcarce y ex candidato a intendente de esa ciudad, en dialogo con “el Retrato…” realizó un balance de lo que fue este 2019. “Algunos proyectos se pudieron concretar y otros están en parte de ejecución, frenados por una cuestión que los fondos no alcanzaban”, reconoció.

“Ha sido un año positivo en el que hemos enfrentado un montón de situaciones, pero se han ido resolviendo”, reconoció el referente de la Cooperativa a la vez que resaltó que los objetivos que se habían marcado desde dicha entidad pudieron llevarse adelante. “Se ha trabajado justamente para eso y se cumplieron con creces las cosas que nos propusimos”, indicó.

En tal sentido, se refirió a los aumentos de energía que se registraron en este año y expresó: “Lo difícil se hacía para todos. Para la cooperativa no es la misma situación que para las multinacionales” a la vez que añadió que “no ha sido justa la situación económica, en relación a los aumentos que ha habido por parte del gobierno con las cooperativas eléctricas de la provincia de Buenos Aires, los más favorecidos han sido las multinacionales”.

-¿Cómo ves esta nueva etapa que se ha iniciado en el país y en la provincia?

-Veo muy difícil todo en lo que es el aspecto económico para las cooperativas, pero veo bien el hecho de tomar el recaudo de que las cooperativas se van a ver afectadas por el congelamiento de las tarifas. Al haber paritarias y aumentos salariales, las cooperativas van a quedar con un desfasaje importante, pero el gobierno de la provincia de Buenos Aires y de la Nación seguramente tomen alguna medida para aliviar de esta situación a las cooperativas eléctricas de la provincia. El gobernador seguramente seguro tenga algún plan en ese sentido.

-¿Pudiste ejecutar en su totalidad el plan de obras que comenzó en 2019?

-Algunos proyectos se pudieron concretar y otros están en parte de ejecución, frenados por una cuestión que los fondos no alcanzaban, porque hay un montón de cosas para pagar entre ellas deudas que venían pendientes desde hace mucho tiempo.

-¿Se dificultó la labor social de la cooperativa este año?

-Ha sido un año difícil. La Cooperativa es una empresa con rostro y todo el mundo ha venido a acudir a la misma y a pedir soluciones de cosas, que por ahí no le corresponden a la cooperativa, pero la misma cuando escucha una necesidad está a la altura de la situación de lo que se genera en la parte social. Uno tiene el corazón demasiado blando y estas cosas lo tocan de cerca. Siempre dije que para saber de otro pobre, nada mejor que un pobre.

Por otra parte hizo hincapié en su incursión como político y manifestó que “el balance fue absolutamente positivo”. En función de ello, destacó que no debe perderse de vista que se compitió con “dos monstruos políticos: Fernández Fernández y Macri”, por lo que “se corría con una diferencia importante, más allá de re alzar el nombre del ex ministro de economía, Roberto Lavagna”.

“A veces no alcanza con ser honesto o una buena persona, sino que se necesitan alcances políticos importantes como los han tenido los demás que hicieron la diferencia”, sostuvo a la vez que aclaró que se encuentra conforme con los resultados y con la elección de la gente. “Este año iba a ser un año, donde iba a regresar el peronismo y no me equivoqué: regresó el peronismo, que es lo más importante que nos puede pasar a todos los peronistas”, apuntó.

En tal sentido, no quise anticiparse en relación al lugar que ocupará el peronismo en las próximas elecciones legislativas, ya que todavía falta mucho tiempo. “Hay que esperar y hay que sentarse a hablar con los candidatos de la ciudad de Balcarce. Lo que hay que hacer es trabajar y empezar a crecer dentro del peronismo como corresponde, tratando de ayudar”, precisó.

Por último, señaló que a la ciudad de Balcarce la continúa viendo con las mismas dificultades que tenía desde hace unos años atrás. “Hay cosas que se pueden realizar y que no se han realizado aún. Es una ciudad que está virgen todavía y que se pueden realizar un montón de cosas con respecto a la gente y la ciudad en general”, apuntó.