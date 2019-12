Integrantes del Foro del Transporte le pidieron audiencia al Intendente Guillermo Montenegro

En la fecha integrantes del Foro del Transporte del Partido de Gral. Pueyrredon, presentaron por privada, una nota de pedido de audiencia al Intendente Municipal para tratar el tema en general y en particular, solicitar se aplique la Ordenanza 6979/87, que establece: Crear la Sociedad Transporte Colectivo de Pasajeros Mar del Plata Sociedad del Estado, destinada a elaborar las propuestas políticas respecto del transporte público, planificar la implementación del servicio, proyección urbanística, etc.

En esta oportunidad se hicieron presentes en Palacio Municipal Gloria Alvarez, Carlos Mattos, Rodrigo Romera y Francisco Montanelli para dar inicio al trámite de pedido de audiencia al nuevo Intendente, dicho trámite tiene ya su historia ya que la misma se presentó ante el Intendente anterior Dr. Fernando Arroyo el 25/04/2018 y 23/08/2018 sin éxito “lo cual es grave, no solo por no atender las inquietudes de los ciudadanos, además el Intendente Arroyo decidió prorrogar la actual concesión y no acatar las disposiciones vigentes tal como lo expresa la Ordenanza 6979/87 que lleva durmiendo el sueño de los justos durante ya 32 años”.

Dicha nota expresa textualmente:

Los que suscriben: Pablo Aceto, Carlos Mattos, Gabriel Lalli, Gloria Ethel Alvares,Carlos Juncos, Rodrigo Romera y Francisco Montanelli, quienes actualmente hemos formado, junto con otros ciudadanos, el Foro de Transporte del Partido de General Pueyrredon, solicitamos por este medio se conceda una audiencia privada para discutir el tema de referencia cuyas fundamentaciones detallamos a continuación:

Con la obligación, vencida la prórroga, de resolver la Concesión del Servicio de Transporte Público de Pasajeros, nos pone a los marplatenses ante la gran oportunidad de debatir a fondo sobre uno de los servicios más importantes, por su valor estratégico, para el funcionamiento de la ciudad.

Desde distintos sectores se plantearon reclamos relacionados con la accesibilidad, calidad del servicio, costos, recorridos, etc. sin que a la fecha se den respuestas concretas, ni al usuario, ni a las necesidades estratégicas de la ciudad.

El Partido de Gral. Pueyrredon precisa una Red Integrada de Transporte con sistema de transbordo, que integre todo el territorio, que el usuario tenga acceso a las áreas productivas, a los servicios de salud, educación y esparcimiento, esté en cualquier punto geográfico que administra nuestro municipio, es fundamental, no sólo en lo que hace a la igualdad en el trato con todos los usuarios, sino también, para dar respuestas urbanísticas a áreas saturadas por la densidad poblacional, como así también a las vastas zonas que están postergadas por la falta de desarrollo de servicios, que deja a gran parte del territorio fuera de las políticas municipales.

La accesibilidad es un punto a resolver, las discapacidades transitorias o permanentes deben tener respuestas concretas, ejemplos; unidades de piso bajo, paradas y estaciones a nivel, unidades especiales, la accesibilidad es un tema que nos concierne a todos, a las embarazadas, a los ancianos, como a los que sufren discapacidades crónicas o eventuales.

Desde distintas administraciones se han llevado adelante alternativas que han fracasado, algunas por su extravagancia, otras porque no llegan al núcleo del problema y otras terminaron ahogados bajos los intereses económicos que controlan el transporte.

El sistema de Transporte Público de Pasajeros está hecho a medida de los intereses empresariales y no sobre el interés del usuario y las necesidades estratégicas de la ciudad y ésta es la cuestión de fondo. Se ha creído que con medidas cosméticas la cuestión se puede dejar pasar, pero el origen de los problemas en el transporte, como en otros servicios, radica en las políticas de Concesión de Servicios.

El sector empresarial está sólo comprometido con sus ganancias, todo lo otro es gasto inútil. Esta forma de pensar es incompatible con los intereses de la ciudad, que es la dueña del servicio y la que establece las prioridades del mismo.

En tal sentido solicitamos que la Administración Municipal se ajuste a la normativa vigente con la aplicación de la ordenanza 6979/87, que establece: Crear la Sociedad

Transporte Colectivo de Pasajeros Mar del Plata Sociedad del Estado, destinada a elaborar las propuestas políticas respecto del transporte público, planificar la implementación del servicio, proyección urbanística, etc.

Es imprescindible que la Municipalidad recupere el control del servicio, porque es la única forma de establecer prioridades en función de los intereses comunes de los ciudadanos del Partido de Gral. Pueyrredon.

Por lo arriba expuesto, atentamente pedimos conceda la entrevista solicitada.