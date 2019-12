El Circo Rodas apuesta a Mar del Plata con números internacionales

A pesar que ve la temporada como “muy complicada” a consecuencia de los costos “que se triplicaron en relación al año pasado, lo que nos lleva a cobrar la entrada más barata que el 18/19”, Marcelo López Lanza, productor del Circo Rodas volvió a apostar a Mar del Plata en el presente verano ya que “es una plaza tradicional y siempre lo fue”, Hoy se apresta a debutar este miércoles navideño en la tradicional esquina de la Manzana de los Circos en la intersección de la avenidas Juan B. Justo y De los Trabajadores.

López Lanza remarca que “la ventaja que tenemos es que contamos con una sala para 2350 personas, y eso da la posibilidad de poder reducir los costos en la medida que el público se vuelque masivamente a venir” enfatizando que “El Circo Rodas tiene un nombre y una trayectoria. No podemos bajar la calidad y mantener calidad, precio bajo y divulgación es difícil. No sabemos cómo nos va a ir, pero es una apuesta. No sé si se pueden medir las dificultades pero estamos en un año difícil”

Cuando “el Retrato…” le preguntó por qué la elección de Mar del Plata para presentar su espectáculo, indicó que “Mar del Plata es una plaza tradicional y siempre lo fue. Es un circo que tiene 39 años y tenemos que respetar la norma de su fundador, la calidad, la puesta en escena, la coreografía. No es lo mismo un circo con 14 personas arriba del escenario que con 50. Lo elegimos alternadamente. El año pasado fue Mendoza. Antes Santa Fe y Paraná. Para ir alternando porque cambiamos el espectáculo. Son apuestas.

No dudó en afirmar que “Estos negocios siempre son apuestas. Mientras tengamos una gira mantenemos el mismo espectáculo pero cuando repetimos ciudades cambiamos todo. Ahora tenemos este espectáculo hace año y medio. Se hizo el Festival de Circo en Argentina y ganó un número del que tenemos. El año pasado tambien. Se hizo en Chile y ganó un número nuestro. En Rusia, salimos segundos”.

– Cuál es el número más ganador?

– Uno que se llama Icarios. Se trata de un muchacho acostado haciendo malabares con seres humanos. Es de alta complejidad y hay pocas personas que lo hagan en el mundo. Estamos entre los mejores. El ganador de este año se llama Hamaca Rusa. Se tiran y caen en red con dificultades. Tenemos muchos festivales a nivel sudamericano. Tenemos un muchacho chileno que es un mimo extraordinario.

– Varía en cuanto a los artistas que se presentan en la arena?

– Cambian los números. El único número es el los Globos de la Muerte y ocho motociclistas andando en un mismo globo. Eso se mantiene. Se van cambiando porque cada tanto vienen de otros circos de afuera, pero no podemos competir a la hora de contratarlos, ya que muchos en de ellos cobran en dólares..

Al referirse a la nacionalidad de los aristas del Rodas, Marcelo López Lanza señaló que si bien el circo es argentino, trabajan mexicanos, chilenos, argentinos”, acotando que “el mundo del circo es difícil. Es un espectáculo itinerante”, expresando su crítica a las exigencia que muchas versas ciudades “Los municipios exigen lo mismo para armar un circo lo mismo que a una fábrica que va a estar diez años. Piden estudios de ingeniería, medidas de seguridad a veces excesivas. Para respetar la ley hay que hacer todo eso. Y a treinta kilómetros de acá, hay que hacer todo de nuevo siendo la misma estructura. Cuando va todo en el mismo lugar. No existe una ley itinerante. Con revisión semestral o anual”.

“Pero sufrimos con cosas peores…. Por ejemplo los matafuegos de Buenos Aires no están homologados en Santa Fe. Tengo que comprar todo de nuevo. Y por ahí el ingeniero que firma acá tiene matrícula en Buenos Aires y no lo reconocen en Córdoba. Hay que buscar todo de nuevo y se dificulta. Pero no hay nada mejor que hacer lo que a uno le gusta y nos gusta esto. Sufriremos por algunas cosas pero la satisfacción es que a la larga viene. A veces no se justifica el capital invertido. Cinco, seis camiones americanos, que si lo podríamos a trabajar como fletes ganaríamos mucho más, pero amamos esto”

– Qué papel le dan a los Estrellas de Mar?

– Todos los títulos son un mimo al alma. No creo que nadie me compre una entrada más por tener un premio. La gente puede mirar internet y saber si el espectáculo es bueno o malo, si tiene críticas o no. Creo que eso vende más , pero no deja de ser un reconocimiento que nos enorgullece. Alguien valora el esfuerzo y la calidad. Me parece que pasa más por el ego que por lo comercial.

– Cuántas personas moviliza en una temporada de verano?

Llevo 84 personas fijas en gira más lo que se toma en seguridad, gastronomía, vendedores, limpieza. Superó las 120 personas. Generamos trabajo. Para montar necesitamos 76 personas y hoy estamos trabajando con 35. Mar del Plata es especial. Es diferente pero lo sabemos y venimos con anticipación. A veces la burocracia tapa al trabajo y sabemos que cuando hacemos Mar del Plata pasan cosas que no suceden en el resto del país pero lo tenemos dominado y es lo que amamos hacer.