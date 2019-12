El “Hornero express” llegó a Mar del Plata para quedarse

En el marco de un crecimiento que trasciende año a año, el empresario, Juan Sebastián Figueroa, dueño del corralón “Los Horneros”, ubicado en Colon esquina 228, dialogó con “el Retrato…” y adelantó que implementaron en la empresa el “Hornero express”, un servicio de flete a domicilio que llega hasta todas las zonas de la ciudad. A su vez, se refirió a que también se ha lanzado y actualmente perfeccionado un modelo de pilar de luz, junto con el Conicet.

“Es un Rapi-Flex lo que se ha implementado, un servicio apuntado a la necesidad rápida de solución y de algo que sea bastante dinámico”, explicó el referente del corralón “Los Horneros” a la vez que aclaró que “es un utilitario que no puede superar los mil kilos”.

En tal sentido, remarcó que el mismo les permite ir a cualquier punto de la ciudad, ya sea en el centro o macrocentro. “Está apuntado a la persona que necesita 5 latas de membrana asfáltica por ejemplo, 5 latas de pintura, 5 rollos de membrana, 200 comunes, etcétera”, describió a la vez que resaltó que también “abarata muchos los costos de traslado, porque no es lo mismo lo que te genera un camión que estas unidades”.

“Por ahora tenemos una unidad con el servicio express y la idea es ir evolucionando para lograr en algún momento tener una pequeña flota”, sostuvo el empresario marplatense en conversación con “el Retrato…”.

Por otra parte, hizo hincapié en que paralelamente a dicha construcción se estuvo trabajando en lo que es la incorporación de nueva tecnología en los medidores de luz. “Soy proveedor de un sector de la Universidad en el Conicet y un día me presentaron a un ingeniero, al cual le planteé la necesidad que tenemos de mejorar el producto que tenemos y me dio un par de tips al respecto. Lo mejoramos notablemente”, remarcó.

“Tiene un poco más de trabajo el equipo, porque en este caso te estoy dando un rompecabezas armado al 80% por ejemplo”, precisó a la vez que comentó que en enero lanzará el mismo al mercado. “Es un producto que yo tomé y lo popularicé al alcance de todos”, señaló.

Seguidamente, señaló que, después de tres meses de inaugurada dicha sucursal en Colón esquina 228 de esta ciudad, la misma tuvo una excelente recepción por parte de los marplatenses y vecinos del lugar. “Después de tres meses te tengo que decir que la aceptación es impresionante”, remarcó.

“Cuando hicimos este nuevo proyecto lo hice con toda la esperanza que esto funcione bien. A lo último cuando lo vi medianamente terminado me re planteé eso, porque los Horneros es un corralón muy popular. Me daba miedo que la gente se asuste y no venga”, recordó el empresario.

“Hay empresas que las trabajaba y tenía un conocimiento a través de un distribuidor de la ciudad. Hoy se están acercando directamente al local, lo cual es sumamente positivo, porque me convierte en distribuidor directo de marcas que antes tenían un intermediario”, reconoció.