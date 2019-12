Abrieron la inscripción en el Jardín El Reposterito

Please select a featured image for your post

El Jardín de infantes “El Reposterito” tiene abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2020 destinado a niños de 3, 4 y 5 años. El establecimiento cuenta con 2 turnos: Turno mañana de 7:45 a 12:10 y Turno tarde de 12:45 a 17:10. Hay vacantes para el turno mañana y tarde. Además los niños tienen música dos veces por semana, educación física dos veces por semana y clases de teatro tres veces por semana. Por otra parte contamos con una Quinta Recreativa S:T:A:R:P.y.H para realizar actividades de vida en la naturaleza. Ademas se articula con dos escuelas estatales (N° 62 y 15) y la escuela privada Alfred Nobel y San Roque