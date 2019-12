“La ley de superpoderes es innecesaria para gobernar” afirmó Juan Aicega luego del maratónico debate

Después de más de 19 horas de debate en el Recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, las pretensiones del actual Ejecutivo se aprobaron por mayoría, con varias modificaciones que se aceptaron gracias a la intervención crítica de la oposición.

“La Ley de superpoderes es innecesaria para gobernar. ​La delegación de facultades es una vulneración al sistema republicano, debilita a las Institución y transforma a este Congreso en un mero establecimiento sin ninguna necesidad de funcionamiento​”, sostuvo el Diputado Nacional Juan Aicega.

En relación a las emergencias aprobadas, el marplatense aseguró que: “​para llegar al otorgamiento de facultades tenemos que encontrarnos con verdaderas situaciones de emergencias, que puedan haber sido bien identificadas​, haberse fijado los mecanismos para removerlas y ponerles un plazo de duración bien establecido. Nada de eso fue bien esclarecido”.

Aicega fue quien intervino en la discusión para que los Diputados entrantes puedan votar, cumpliendo con la Constitución Nacional, y en ese sentido sostuvo “somos una oposición comprometida con la democracia y cada uno de los habitantes argentinos, por eso no podemos permitir que atropellen la institucionalidad republicana que tanto sacrificio nos costó”; y en relación al debate en el recinto y la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, el Legislador Nacional dijo: “ necesitamos encontrar una posición mesurada. ​La sociedad ya no acepta posturas extremas que nos llevan a peleas constantes por cualquier tema que se trate y los expedientes tratados atraviesan todas las cuestiones de la vida de los argentinos​. La delegación de facultades de nueve emergencias es una desmesura excesiva”.

El sector agricultor se verá altamente afectado por el poder dado para llevar al 33% las retenciones para la soja y para otros granos, al 15 por ciento. Esta medida afectará en gran parte a los productores rurales de la Provincia de Buenos Aires. Por eso Aicega sostuvo al respecto: “Creo que el esfuerzo que el sector viene haciendo es muy importante, n​o podemos hablar de oligarquía sino de un sector muy atropellado en la producción que hoy se encuentran en plena inversión, intentando recuperar lo que sembraron​. Modificarles las reglas del juego es lamentable porque los llevará a un verdadero desgaste institucional. De igual manera sucederá con las exportaciones a los productos. La carga impositiva provocará que no crezca la producción nacional”.

Respecto a las PYMES, el Diputado opositor sostuvo: “somos conscientes de la situación que están atravesando pero ​la solución estructural pasa por la Reforma Tributaria y la Laboral de la que nadie quiere hablar. Son temas estructurales y de fondo en los que debemos trabajar​”.

Después de la aprobación de la Ley que declara la emergencia pública en nueve áreas del Estado, el Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, Juan Aicega, declaró: “​Es preocupante que la Cámara de Diputados haya aprobado esta Ley de superpoderes, sin atender las verdaderas necesidades del pueblo argentino​, y atropellando los privilegios y funciones de esta Honorable Cámara que no hace más que representar a cada uno de los habitantes argentinos. ​Le llaman ´ley de solidaridad¨ pero son únicamente solidarios entre los sectores afines al gobierno actual​, olvidándose de los ciudadanos de a pie que eligió al Gobierno para construir un país mejor para todos”.