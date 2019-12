Escoba nueva barre bien!!! Débora Indarte presentó más de 50 proyectos en su primer día como Diputada

La legisladora provincial Débora Indarte arrancó con todo. Tras jurar y asumir, el primer día, presentó en la mesa de entradas de la Cámara de Diputados más de 50 proyectos legislativos sobre distintas temáticas. “Es la impronta que le quiero dar a mi mandato. No vengo a ocupar una banca, sino a trabajar desde ella para intentar transformar y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes bonaerenses, en especial de nuestra sección (la quinta)“, dijo la diputada de Mar del Plata luego de presentar una batería de iniciativas.

En total son 52 proyectos, 45 de ellos “de ley” y 7 “resoluciones”. “Es el fruto de la tarea que venimos desarrollando hace tiempo con nuestros equipos”, contó Indarte. Y agregó: “Muchos han surgido este año, en la campaña electoral, cuando recorría distrito por distrito, tomando contacto directo con vecinas y vecinos que nos contaban sus problemas y me alcanzaban sus inquietudes”.

“Hay proyectos de todo tipo. Desde la propuesta de creación de un Programa Provincial de Asistencia Integral para personas en situación de calle como forma de tener un diagnóstico que permita tomar decisiones, a la puesta en marcha de un sistema de Crédito Educativo que tienda a incentivar a estudiantes con escasos recursos económicos a terminar los estudios universitarios”, informó la legisladora.

Otro de los proyectos impulsados tiene que ver con declarar ciudades a localidades como Chapadmalal, Estación Camet y Sierra de los Padres, “lo que permitiría diversos beneficios para las personas que viven en estos lugares”. Enumeró, como ejemplo, la posibilidad de solicitar la instalación de comisarías, cajeros automáticos, escuelas y centros de salud, acorde a la cantidad de población, entre otros factores a evaluar.

Las cuestiones de género, familia y diversidad también están y estarán presentes en la agenda legislativa de Indarte. “Vamos a trabajar desde la Legislatura para defender y ampliar derechos”, enfatizó.

La ludopatía es uno de los temas que figuran en las iniciativas. Tal es así que una de ellas apunta a la cantidad de horas que los apostadores puedan estar dentro de los bingos. Explicó que no se trata de limitar el horario de apertura y cierre de estas salas de juego, sino de que “una persona no puede estar más de 4 horas jugando“. Además, opinó, que “estos lugares deben contar con ‘consejeros’ que trabajen sobre la ludopatía”.

Si bien Idarte señaló que ya irá dando detalles de cada uno de los proyectos y del avance de su tratamiento en comisiones, adelantó que entre las herramientas legislativas que presentó se encuentra la de licencia de adopción, que elimina los topes de edad establecidos (hoy 7 años) y otra sobre Consulta Popular, que tiende a promover la participación ciudadana en el proceso de decisión.

Entre la variedad de iniciativas que seguirán ahora los pasos administrativos y legislativos hasta poder convertirse en ley, está la idea de creación de un Registro de Hornos de Ladrillos en toda la Provincia de Buenos Aires, relacionado al ordenamiento de la actividad, evitando no solo accidentes sino también daños ambientales.

La seguridad vial figura también entre los proyectos de Indarte, que busca regular y controlar de mejor manera el uso de cuatriciclos, algo que genera graves accidentes cada año, muchas veces fatales.

“No tenemos tiempo que perder. Hay mucho por hacer para poner de pie a la provincia y transformar la realidad de la gente. Es mi compromiso, el que asumí en la campaña y que pienso cumplir desde mi primer día como diputada”, aseguró Indarte.

Aclaró la diputada que en cada caso, se están haciendo las consultas correspondientes con cada sector involucrado. A su vez, se tiene en cuenta la viabilidad económica y la readaptación de las partidas presupuestarias para que no sea un inconveniente a la hora de aprobar los proyectos.