Taccone: “Pedimos las partidas para abrir los polideportivos de Camet y el Centenario”

A partir de la aprobación de la prórroga del presupuesto, desde el Bloque de Acción Marplatense presentaron un proyecto de ordenanza solicitando al Ejecutivo la inclusión de las partidas necesarias para terminar las obras de los polideportivos municipales de Centenario y Camet.

“Cuando terminó nuestra gestión había tres polideportivos abiertos, al de Centenario solo le faltaba conectar el gas y las obras del de Camet se encontraban avanzadas. Durante los últimos cuatro años no se avanzó ni en la terminación de las obras ni en la apertura de esos espacios municipales tan necesarios para los marplatenses” afirmó el Concejal de Acción Marplatense Horacio Taccone

“La construcción de los polideportivos barriales constituyó un esfuerzo de planificación con el Plan Estratégico, que estableció la necesidad de crear nuevas centralidades en la ciudad. Así como nosotros tomamos la decisión de iniciar los cinco polideportivos, también fue una decisión municipal no continuar con las obras necesarias para la apertura. El municipio recibió una partida de diez millones de pesos que no se utilizaron en los polideportivos” continuó el concejal

Taccone detalló al respecto que “Las imágenes son desoladoras. En el polideportivo Centenario podemos ver techos con filtraciones, chapas voladas, vidrios rotos, puertas tapiadas y cielorrasos desprendidos. La comunidad del barrio Centenario y del barrio Camet han reclamado en numerosas oportunidades a lo largo de estos cuatro años por la apertura de los polideportivos, sin respuestas por parte del estado municipal”

“Por todo esto es que desde Acción Marplatense, ante la prórroga solicitada para la presentación del presupuesto 2020, consideramos que es el momento propicio para solicitar al Departamento Ejecutivo que incluya en dicho presupuesto las partidas necesarias para que los polideportivos de Camet y Centenario abran sus puertas a todos los vecinos y vecinas” finalizó el edil.