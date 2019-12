La Cámara de Empresarios de Balnearios confía en arribar a un acuerdo con los Guardavidas

Luego del fracaso de la última reunión llevada adelante en el Ministerio de Trabajo de la Nación una nueva reunión entre el Sindicato de Guardavidas y empresarios nucleados en la Cámara de Balnearios (CEBRA), Esteban Ramos, integrante de ésta última entidad, dialogó con “el Retrato…” y expresó que “la idea es la conciliación” a la vez que se refirió a que perciben “una situación complicada”, ya que “los guardavidas hace casi dos meses que están trabajando y los balnearios por una cuestión climática no han podido trabajar demasiado”.

En último encuentro mantenido entre el sindicato y los empresarios no se pudo arribar a un acuerdo entre las partes y se pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves 26 de diciembre a las 8:30 de la mañana. Desde la Cámara de Balnearios se ofreció un incremento salarial para estos trabajadores del 35%, en tanto desde el gremio se había solicitado el 50% de aumento.

En tal sentido, el integrante de la Cámara de Balnearios (CEBRA) dialogó con “el Retrato…” y manifestó que “hay una paritaria abierta, un pedido de la parte sindical, un ofrecimiento de la parte empresarial y una nueva audiencia fijada para el día 26 de diciembre a las 8:30 de la mañana ante el Ministerio de Trabajo”.

“La idea es la conciliación, pero dentro del marco de la realidad en que estamos viviendo, vemos una situación complicada, donde los guardavidas hace casi dos meses que están trabajando y los balnearios por una cuestión climática no han podido trabajar demasiado”, expresó.

Asimismo, describió que “está difícil alquilar carpas y en base a esta situación, ellos van a tener que hacer un esfuerzo para entre las dos partes poder negociar y llegar a un punto de acuerdo” a la vez que aclaró que los trabajadores pidieron un 50% de aumento, mientras que desde la Cámara de Balnearios ofrecieron un 35% de incremento escalonado. “Ellos quedaron en evaluar la propuesta en una asamblea y ver si aceptan la misma”, señaló.

Seguidamente, hizo hincapié en que el año anterior la paritaria se cerró en febrero y no se registraron medidas de fuerza. “El paro es una medida extrema, última, cuando ya no te podes poner de acuerdo. En este caso, solo tuvimos dos reuniones, estamos en negociaciones y hablar de una medida de fuerza es adelantarse a que no vamos a ponernos de acuerdo”, sostuvo a la vez que aclaró que desde su sector se encuentran a la espera de ver lo que sucede el próximo 27 de diciembre.

“Lo demás son todas especulaciones o manifestaciones que pueda hacer el sindicato, porque nosotros desde la parte empresarial recibimos una propuesta, hicimos una contrapropuesta y estamos a la espera de que nos respondan”, remarcó el referente de Cebra.