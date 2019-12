Guardavidas y empresarios sin acuerdo: se pasó a cuarto intermedio

En el marco de la negociación salarial que vienen llevando adelante, este lunes se llevó adelante en el Ministerio de Trabajo de la Nación una nueva reunión entre el Sindicato de Guardavidas y empresarios nucleados en la Cámara de Balnearios (CEBRA), pero no hubo acuerdo y se pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves 26 de diciembre a las 8:30 de la mañana.

En tal sentido, el Secretario General del Sindicato de Guardavidas, Néstor Nardone, dialogó con “el Retrato…” y explicó que este lunes referentes del gremio tuvieron una reunión con la Cámara de Empresarios, pero que la oferta que éstos hicieron está muy por debajo del “costo de vida y de los índices del INDEC”, por lo tanto la propuesta fue rechazada y se pasó a un cuarto intermedio para la próxima semana.

“Esta negociación incluye a la totalidad de los guardavidas, ducheros, carperos y todo el personal afín que trabaja en los balnearios privados”, precisó el referente del gremio a la vez que aclaró que “en primera instancia se había pedido un aumento, conforme a los índices que marca el INDEC con algún tipo de cláusula gatillo para no quedar retrasados con la inflación”.

En relación a lo anterior, detalló que el porcentaje de aumento quedaba aproximadamente entre un 49% y 51%, ello teniendo en consideración que la paritaria del sector es “a futuro” hasta el 31 de marzo. “Nadie sabe que va a pasar mañana y calculábamos que el número iba a rondar más o menos entre un 49 y 51%”, sostuvo.

Asimismo, agregó que, en caso de no hacerse lugar a lo anterior, como segunda opción, solicitan se incorpore en el acuerdo salarial una cláusula gatillo. “Solicitamos que se hiciera una cláusula, donde nos pagaran el aumento que fue hasta octubre, conforme a lo que manda el INDEC y además poner una cláusula gatillo de acuerdo a lo que va marcando este organismo: si al país le va bien y marca 0, bien por ellos; pero si al país le va mal y se van los números, precisamente se pretendía no quedar atrasados con eso y la canasta familiar”.

En ese contexto, el referente del Sindicato adelantó que la propuesta ofrecida siempre será sujeta a evaluación por la asamblea. “Si hacen una propuesta un poco más seria de la que hicieron, porque ofrecieron un 30%, se va a proponer en la Asamblea. Si la misma está de acuerdo, se aceptará el aumento y sino se verán las medidas de fuerza a implementar para resguardar los salarios”, apuntó.

“Todavía no tenemos ninguna medida de fuerza prevista, lo cual irá atado a la asamblea que hagamos y a las condiciones que pongan los afiliados”, precisó a la vez que remarcó en tal sentido: “Hasta que no voten las negociaciones no será anunciada ninguna medida. Si la asamblea que es soberana lo pide, se hará”.

Por último, Néstor Nardone detalló a “el Retrato…” que los guardavidas involucrados en la negociación salarial y que prestan servicios para las playas privadas son alrededor de 350 a los que se le deben sumar otros mil más afines, entre carperos, ducheros, serenos, etcétera. Desde la Cámara de Balnearios se ofreció un incremento salarial para estos trabajador