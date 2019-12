Docentes y padres pidieron la continuidad de la Escuela de Multi impedidos – CET

A la espera de respuestas positivas en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, docentes y padres de alumnos que asisten a la Escuela de Multi impedidos – CET junto a la conducción del SADOP reclamaron en la Banca 25 apoyo para evitar el cierre de la institución.

De manera intempestiva el viernes pasado durante el último día de clases integrantes de la comisión directiva de El Portal del Sol de la que depende el establecimiento, empezaron a enviar los telegramas de despido a los docentes y a comunicarle a los padres que no abrirían más sus puertas.

Anahi Laterza, delegada de SADOP y docente en el lugar desde hace 13 años, hizo uso de la Banca 25 acompañada por Mirta Catalano, mamá de uno de los alumnos.

Con la intención de hacerlos participes del reclamo que comenzó con mucha fuerza el pasado viernes, la docente le pidió a los concejales presentes que miraran a los ojos a los chicos y a todos los integrantes de la comunidad educativa que los acompañaron para entender la importancia de lograr el apoyo de toda la ciudad.

“La escuela no se puede cerrar, somos referentes en toda la región porque es a partir de la capacitación de los docentes el único establecimiento contiene a alumnos multi impedidos”, dijo la delegada de SADOP.

La docente recordó que hace diez años el establecimiento que depende de El Portal del Sol pasó de ser Centro de Día a Escuela y que la continuidad permitiría seguir incluyendo a los alumnos dentro del sistema educativo, algo imposible si avanzan en la idea del cierre ya que no existe en la región otra escuela con estas características.

“Los chicos no pueden ser reubicados en otras escuelas. De hecho, la mayoría son derivados por otras escuelas especiales que no pueden dar respuesta a las necesidades de estos alumnos“, concluyó Laterza.

Tra el uso de la Banca 25, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una resolución de rechazo al cierre del establecimiento e instó al Ejecutivo local a sumar su apoyo para lograr el sostenimiento de la escuela.