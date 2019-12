A pesar del incendio trabajadores de la empresa siniestrada comenzaron a cobrar el aguinaldo

Después del trágico incendio que afectó a la distribuidora Torres y Liva, Darío Zunda, Secretario Gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata, dialogó con “el Retrato…” y se refirió a la situación que se encuentran atravesando los empleados del lugar ( 55 mercantiles más una docena de otros gremios) . A su vez, aseguró que desde la empresa “hay buena voluntad”, ya que se comprometieron al pago de los aguinaldos y a la continuidad laboral de la empresa con sus trabajadores.

“Estamos conversando sobre cuál es la situación. Después que habló el dueño, llamaron a todos los empleados a declarar. Tenemos garantizado el cobro de aguinaldo, que es lo que la gente va a necesitar para llegar a fin de año”, sostuvo el referente del sindicato que nuclea a 55 de los 67 trabajadores afectados por el trágico incendio que afectó a la reconocida distribuidora Torres y Liva.

En función de ello, Darío Zunda precisó que este lunes los trabajadores cobraron una parte del aguinaldo correspondiente, pero que el próximo lunes cobrarán lo que resta y adelantó que la empresa continuará desarrollando sus funciones, una vez que sea solucionando toda esta cuestión.

“A través de los abogados laboralistas, la empresa nos aseguró que va a haber una continuidad laboral, aunque obviamente tienen que acomodarse y establecer un nuevo funcionamiento. Eso es lo que dicen, pero hay que ver que lo puedan hacer”, señaló y aclaró que aún no tienen conocimiento donde se trasladará la distribuidora, una vez que abra sus puertas nuevamente.

Asimismo, remarcó que “los empleados siguen presentándose a trabajar, pero como no se puede ingresar y no tienen una tarea asignada o algo para hacer se vuelven a sus casas. Ahora tienen que esperar que los dueños tomen algunas decisiones como para volver a buscar un local, comprar mercadería y demás”.

Seguidamente, Zunda detalló que las negaciones de los trabajadores las están llevando adelante por intermedio de una abogada y el hijo del dueño de la empresa, Fernando Torres. “Del 5 al 10 deberían estar pagando los sueldos, pero puede que haya algún tipo de demora, porque incluso tienen que hacer todos los papeles nuevos y tienen que dar el alta de nuevo a los empleados”, describió.

“Estaremos colaborando en todo lo que se pueda para que salgan de la situación, aunque los sueldos deberían ser pagados el quinto día hábil de enero si puede hacerlo operativo. Hay buena voluntad de la empresa para con los trabajadores”, aseguró a la vez que destacó que la misma “tiene que ver con la continuidad del negocio en la medida de las posibilidades, con todos sus trabajadores y el gesto de pagar el aguinaldo para que la gente tenga dinero para las fiestas”.

Además, Zunda resaltó que la empresa Torres y Liva cuenta con un depósito comercial en la ciudad para venta minoristas. “Si quieren comenzar a trabajar necesitan más mercadería, porque el local era muy grande”, afirmó a la vez que consideró que “si hay una decisión de encontrar un local y lo encuentran, en una semana les mandan los proveedores con 20 camiones de mercadería y siguen funcionando de nuevo. Se tienen que organizar nada más”.

Por último, consultado por “el Retrato…” sobre si la declaración de los trabajadores en sede Fiscal tiene que ver con la hipótesis que circula en torno a que el incendio habría sido producido intencionalmente, respondió que no. “El llamado fue previo a la versión que circula del atentado, que se da cuando cambia de juzgado la causa”, completó a la vez que aclaró que “aún no se sabe que sucedió, se está investigando. Hay muchas versiones, pero no hay nada claro respecto a eso”.